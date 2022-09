Essen: Mann (49) schwer verletzt mitten auf der Straße gefunden – Polizei steht vor Rätsel

Was genau ist am Freitagabend (16. September) in Essen-Gerschede passiert? Das fragt sich die Polizei.

Ein 49-Jähriger wurde in Essen auf der Südseestraße von einem oder mehreren Unbekannten angegriffen und dabei schwer verletzt.

Essen: Frau findet den Verletzten und ruft einen Krankenwagen

Der Mann wurde gegen Mitternacht von einer Frau entdeckt. Er lag schwer verletzt auf dem Gehweg. Sie sprach den Essener an und rief einen Rettungswagen.

Essen: Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen

Jetzt ermittelt die Polizei, denn: Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann Opfer eines Angriffs wurde!

In Essen wurde ein schwer verletzter Mann auf der Straße gefunden. Foto: IMAGO / onw-images

Wenn du am besagten Freitagabend in der Zeit zwischen 22 bis 24 Uhr in der Südseestraße oder der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet hast oder sonstige Hinweise zur Tat geben kannst, dann melde dich beim Kriminalkommissariat 33 der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0.