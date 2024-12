Essen: Stadt zieht die Reißleine – Anwohner haben genug! „War eh peinlich“

Der Schriftzug am Handelshof direkt gegenüber vom Essen Hauptbahnhof beschäftigt Stadt und Anwohner gleichermaßen. Mit langer Verspätung ziehen die Verantwortlichen jetzt die Reißleine.

Der Schriftzug „Die Folkwangstadt“ auf dem Essener Handelshof wird noch in diesem Jahr abmontiert! Die Demontage der Lichtwerbeanlage auf dem Handelshof erfolgt ab Donnerstag, 12. Dezember. Das verkündete die Stadt am Freitag (6. Dezember).

Essen macht Schluss mit „Folkwangstadt“

Einzig der Stadtname umrahmt von zwei Stadtwappen bleibt dann auf dem Gebäude stehen. Für die Demontage des Schriftzuges sind in Absprache mit dem Gebäudeeigentümer aufwändige Sicherungsarbeiten notwendig. Diese schließen auch die Einrüstung des Gebäudes ein. Die Arbeiten hierzu beginnen bereits am Mittwoch (11. Dezember).

An den Eingangsbereichen des Hotels sowie der Ladenlokale wird ein Tunnel für Fußgänger errichtet. Am Tag darauf sowie, falls erforderlich, auch am Freitag, 13. Dezember, erfolgt dann die Demontage der Leuchtschrift. Der Rückbau der Einrüstung erfolgt ebenfalls am Freitag.

Essener schon lange vom Hin und Her bei Schriftzug genervt

Der Rat der Stadt hatte im November vergangenen Jahres nach der Ergebnis-Auswertung der Online-Abstimmung beschlossen, den Schriftzug zu entfernen. Die Demontage musste zuletzt aufgrund der Abstimmung der komplexen, baulichen Sicherheitsanforderungen und der terminlichen Koordination mit dem Gebäudeeigentümer und der mit notwendigen Kapazitäten verfügbaren Fachfirma verschoben werden.

Der Schriftzug sorgt schon seit einiger Zeit für reichlich Gesprächsstoff unter den Essenern (wir berichteten). 2022 wurde der „Folkwangstadt“-Schriftzug montiert. Und auch jetzt äußern zahlreiche Anwohner deutlich ihre Meinung. Sie hatten schon lange genug von dem „Folkwangstadt“-Slogan. „Gott sei Dank, war eh peinlich“, freut sich eine Frau in den sozialen Netzwerken über die Maßnahme. „Gefühlt mit 20 Jahren Verzögerung“, betont eine andere Person.

Andere wiederum können die Maßnahme nicht verstehen. „Was das wieder kostet“, äußert ein Mann Bedenken. Na, es allen recht machen, kann auch die Stadt Essen nicht.