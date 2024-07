Essen: Übler Anblick auf Friedhof – es ist schon wieder passiert

Auf einem Friedhof sollen Menschen nach ihrem Tode eigentlich ihre letzte Ruhe finden. Angehörige sollen einen Ort haben, an dem sie um den geliebten Menschen, der von ihnen gegangen ist, trauern können. Umso schockierender ist jetzt dieser Fall in Essen – und es passierte nicht zum ersten Mal!

Vandalismus und Zerstörungswut ist immer schlimm, keine Frage. Doch ausgerechnet auf einem Friedhof? Hier, wo tagtäglich zahlreiche Trauernde Trost finden und bittere Tränen vergießen? Auf dem Friedhof am Hallo in Essen kam es jetzt zu solch einem schrecklichen Vorfall. Dabei waren nicht nur einzelne Gräber betroffen.

Wasserkreislauf auf Friedhof in Essen unterbrochen

Auf dem Friedhof am Hallo gibt es erneut einen Fall von Vandalismus. Insgesamt 17 Wasserzapfstellen beziehungsweise Brunnen und in zwei Fällen auch die dazugehörige Wasserleitung wurden so stark beschädigt, dass der gesamte Wasserkreislauf auf dem Friedhof zum Stillstand gekommen ist! Das musste die Stadt nun mitteilen.

Grün und Gruga arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Schäden und konnten bereits sicherstellen, dass der größte Teil des Friedhofes zwischenzeitlich wieder mit Wasser versorgt werden kann. Mit Beeinträchtigungen muss aber noch weiter gerechnet werden. Die Stadt Essen hat eine entsprechende Strafanzeige bei der Polizei gestellt.

Auch dagegen kämpft die Stadt Essen

Doch der Vandalismus auf dem Friedhof am Hallo ist nicht das einzige Problem, mit dem die Stadt Essen zuletzt zu kämpfen hatte.