Essen: SEK-Einsatz endet in Überraschung – „Führer Bunker“ entdeckt

In Essen kam es am Donnerstag (9. Februar) zu einem Streit zwischen einem Ehepaar. Die Auseinandersetzung eskalierte und die verängstigte Ehefrau rief die Polizei. Ihr Mann schien stark betrunken zu sein und sie fürchtete, er würde ihr etwas antun.

Die Frau gab gegenüber den Beamten an, dass ihr Mann sogar eine Schusswaffe habe. Deshalb rückte die Polizei direkt mit einem ganzen SEK-Team an. Doch vor Ort machten die Beamten noch eine ganz andere Entdeckung.

Essen: SEK rückt aus und findet DAS

Gegen 16.20 Uhr ging der Anruf der besorgten Frau am Donnerstag bei der Polizei ein. Ihr alkoholisierter Mann wolle partout nicht die Wohnung verlassen und sei im Besitz einer Schusswaffe. Die Frau bat um Hilfe. Bei weiteren Recherchen zur Identität des 63-Jährigen kam heraus, dass der Mann schon polizeibekannt war.

Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der Mann eine Waffe bei sich trug und diese gegebenenfalls auch einsetzen würde, rückte das Spezialeinsatzkommando aus. Die Beamten des SEK nahmen den 63-Jährigen um kurz vor 19 Uhr in der Wohnung am III. Terwestenweg fest. Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. In der Wohnung wurden auch eine PTB-Waffe sowie mehrere Messer gefunden. Doch das war noch nicht alles.

Wie „Bild“ berichtet, seien auch Gegenstände gefunden worden, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Dazu passt auch der überraschende Fund im Hinterhof. Auf einer zunächst unscheinbar aussehenden Gartenhütte habe die Aufschrift „Führer Bunker“ gestanden. Eine mögliche Anspielung auf Adolf Hitler? „Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen“, so ein Polizeisprecher gegenüber „Bild“. Noch müsse geklärt werden, ob die Hütte wirklich dem 63-Jährigen gehöre. Zunächst einmal befindet sich der Mann in Gewahrsam. Auch die Hintergründe zum Ehestreit werden weiter ermittelt.