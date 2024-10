Essen als Zentrale für skrupellose Schleuser – Polizei erfährt davon erst aus dem Fernsehen

Essen ist offenbar ein Dreh- und Angelpunkt für Menschenschmuggel, hättest du das gewusst? Vermutlich nicht – genauso wenig wie die Essener Polizei.

+++ Essen: Nach blutigem Zug-Drama am Hauptbahnhof – Polizei gibt Update +++

Es klingt kurios, ist aber wahr. Erst nach einem Beitrag im britischen Fernsehen über einen Undercover-Einsatz erfuhr die Polizei Essen jetzt von einer Schleuser-Bande, die auch in der Ruhrgebietsstadt aktiv ist. Zuvor hatte die Behörde nichts davon gewusst, wie die „WAZ“ berichtet.

Essener Polizei erfährt von Schleuser-Bande

Nach einem BBC-Beitrag am 25. Oktober über Menschenschmuggel, der offenbar in Essen stattfinden soll, ermittelt jetzt die Polizei. Demnach sollen dort Schlauchboote und Equipment einer syrisch-irakischen Schleuser-Bande lagern. Diese werden für die Überfahrten von Calais in Frankreich über den Ärmelkanal genutzt.

Auch aktuell: Tierheim Essen muss kranke Katze aufnehmen – schauerlich, was ihre Besitzer mit ihr vorhatten

Über 60 Flüchtlinge landen dann in einem der für gerade einmal zehn Personen ausgelegten Boote. Viele sterben bei den lebensgefährlichen Schleuser-Fahrten.

Zusammenarbeit mit Bundespolizei geplant

Die Polizei bestätigte nun gegenüber der „WAZ“ die Vorgänge in der Stadt. Man wolle nun aktiv werden und dann die Ermittlungsergebnisse mit der Bundespolizei vergleichen, die für diese Thematik meist zuständig ist.

Mehr News aus der Region haben wir hier für dich zusammengestellt:

Dennoch ist es sehr irritierend, dass die Essener Polizei nichts von alledem wusste – zumindest bis zur Ausstrahlung des BBC-Berichts. Selbst wenn die Bundespolizei dafür zuständig ist, sollte man doch meinen, dass es da einen Informationsaustausch gibt.

Wenn du mehr über die Schleuser in Essen erfahren möchtest, kannst du weitere Details im Artikel der „WAZ“ nachlesen.