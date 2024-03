Essen: Massenschlägerei an Steeler Straße – Polizei sichert ganzes Waffenarsenal

Am Mittwochnachmittag (27. März) ist die Polizei Essen an der Steeler Straße mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort. Denn hier wollten sich mindestens 15 Personen eine Schlägerei liefern.

Wie die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigt, gab es dabei auch Verletzte. Zurzeit sei die Lage aber noch unübersichtlich.

Essen: Über 15 Personen in Schlägerei verwickelt

An der Steeler Straße sollen sich am Mittwochnachmittag gleich über 15 Personen geprügelt haben. Die Polizei Essen muss zurzeit noch den Sachverhalt klären, geht aber mindestens von Körperverletzung als Tatbestand aus. Informationen über die Anzahl an Verletzten konnte ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bisher noch nicht liefern.

Massenschlägerei in Essen! Foto: Justin Brosch

Um die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bekommen, sei die Polizei aktuell mit vielen Kräften vor Ort. Auch aus dem Grund, dass Schaulustige vor Ort die Ermittlungen erschweren würden.

Ein Abschnitt der Straße, durch die auch die Straßenbahnlinie 109 verkehrt, musste gesperrt werden. Zudem konnte die Polizei mehrere Waffen sicherstellen. Darunter auch eine Axt, ein Brecheisen, mehrere Hämmer. Ob sie bei der Schlägerei zum Einsatz kamen, ist jedoch unklar.

