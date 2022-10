Essen: RWE-Hooligans sehen nach Niederlage rot – als sie IHNEN über den Weg laufen, fliegen die Fäuste

Schlägerei am Sonntag in Essen!

Nach der Niederlage von Rot-Weiss Essen waren am Hauptbahnhof Fußballfans aufeinander losgegangen. Die Polizei musste einschreiten und wurde dann selbst angegriffen.

Essen: RWE-Hooligans legen sich am Bahnhof mit IHNEN an – heftige Szenen

Nach dem 0:2 gegen den FC Hennef 05 und dem 1:5 gegen den 1. FC Köln beim Auswärtsspiel am Samstag waren bei der Rückreise auch am Sonntagabend noch einige Fans am Hauptbahnhof. Gegen 21.00 Uhr sei dort die Situation eskaliert, wie die Stadtpolizei berichtete.

Denn als den Hooligans die verhassten Anhänger vom Schalke 04 über den Weg liefen, kam es zu einer Prügelei. In der Spitze seien daran gut 50 Personen beteiligt gewesen. Als Beamte der Bundespolizei eingreifen und deeskalieren wollten, wurde sie ebenfalls von den Hooligans attackiert und leicht verletzt.

Die Polizei Essen kam ihnen zu Hilfe. Mehrere Personen wurden anschließend zur Fahndung ausgeschrieben und mehrere Platzverweise erteilt. Insgesamt 16 Personen nahm die Polizei in Gewahrsam.

Essen: Hetzjagd statt Schlägerei? DAS war wirklich passiert

Wie die „WAZ“ jedoch berichtet, sei vorher noch mehr passiert. Schon am Hauptbahnhof in Duisburg hätten RWE-Fans einen gerade erst volljährigen Schalke-Fan verprügelt. Die rund 50 Hooligans seien teils vermummt gewesen und hätten den jungen Mann brutal angegriffen. Dann hätten sie ihm den Fanschal und seine Mütze geklaut und wären abgehauen.

Die Überwachungskameras im Hauptbahnhof filmten die Szene. Eine Sprecherin der Duisburger Polizei bestätigte gegenüber der „WAZ“, dass die Ermittlungen hierzu bereits angelaufen seien. In der Bahn Richtung Heimat sei dann eine regelrechte „Jagd nach allem […], was blau-weiß trägt“ ausgebrochen, so ein Polizist. „Von einer Schlägerei zwischen zwei Fanlagern kann also überhaupt nicht die Rede sein.“ Zwei junge Schalke-Fans wären ebenfalls zu Opfern des wütenden Mobs geworden, ebenso weitere Bundespolizisten.

