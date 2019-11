Essen: Ruhrbahn verschenkt Bahn-Tickets – um eins zu ergattern, musst du schnell sein!

Essen. Gute Nachrichten für alle, die in der Weihnachtszeit auf ihr Auto in Essen verzichten möchten. Denn die Ruhrbahn verschenkt an allen Wochenenden bis Weihnachten Tickets für den öffentlichen Nahverkehr.

Hier erfährst du alles, was du tun musst, um 24 Stunden kostenlos durch Essen zu fahren.

Essen: Ruhrbahn verschenkt 24-Stunden-Tickets

Wie die Ruhrbahn mitteilte, verschenkt das Unternehmen im Rahmen der Modellstadt Essen an fünf Wochenenden. Dabei handelt es sich um Fahrkarten, die 24 Stunden lang gültig sind.

Das 24-Stunden-Ticket für das Essener Stadtgebiet hat einen Wert von 7,10 Euro. Doch das Kontingent ist begrenzt. Ingesamt haut das Unternehmen 10.000 Fahrkarten raus. Wer sich ein Ticket sichern will, muss also schnell sein.

So bekommst du das kostenlose Ruhrbahn-Ticket

So lange der Vorrat reicht, kannst du dir an jedem der Aktions-Wochenenden ein kostenloses Ticket sichern. Dazu musst du dir die Ruhrbahn-App „Zäpp“ herunterladen.

Hier wählst du das 24-Stunden-Ticket für Essen (Preisstufe A3) aus und legst es in den Warenkorb. Da trägst du dann den Gutscheincode „gewonnen“ ein. Die Ruhrbahn-App kannst du dir hier herunterladen >>>

Die Ruhrbahn-Aktion findet an folgenden Wochenenden statt:

22. November bis 24. November.2019

29. November bis 1. Dezember 2019

06. Dezember bis 08. Dezember 2019

13. Dezember bis 15. Dezember 2019

20. Dezember bis 22. Dezember 2019

Ziel der Aktion ist es nach Ruhrbahn-Angaben, „möglichst viele Essener Bürgerinnen und Bürger zum Umstieg auf Bus und Bahn zu motivieren“.

Besonders lukrativ könnten die kostenlosen Tickets für Besucher des Essener Weihnachtsmarkts sein, die ihr Auto stehen lassen möchten. (ak)