Essen sorgt für Bahn-Hammer! Pendler schlackern schon jetzt mit den Ohren

Pendler aus Essen, aufgepasst: Die Ruhrbahn hat jetzt eine Ankündigung gemacht, die dich mit den Ohren schlackern lässt.

Diese Nachricht dürfte viele Bahnfahrer aus Essen freuen: Mit der „CITYBAHN – Zukunftslinien für Essen“ kommt 2026 die oberirdische Straßenbahn zurück in die Innenstadt von Essen. Das gab die Ruhrbahn in einer Pressemitteilung bekannt.

+++Tierheim Essen sucht Zuhause für Hund – und greift zu besonderen Mitteln+++

Drei Linien geplant

Bislang drei Linien sind für die neue Straßenbahnstrecke vorgesehen. Sie sollen das neue Stadtquartier „ESSEN 51.“ an den Hauptbahnhof anbinden. Dazu passieren sie den Bahnhofsvorplatz oberirdisch und „bieten von dort eine umsteigefreie, direkte Verbindung ins Südostviertel, nach Huttrop und Steele“, wie es weiterhin heißt.

Auf der neugebauten Strecke mit einer Länge von etwa 5,5 Kilometern liegen dann insgesamt elf Haltestellen. Im Januar 2024 beginnt der Bau der „CITYBAHN“: Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen dem Ruhrbahn Betriebshof Stadtmitte, der Hollestraße, dem Essener Hauptbahnhof entlang der Hachestraße bis zur Kreuzung an der Hans-Böckler-Straße.

Zusätzliche Haltestellen geplant

Dieser Bauabschnitt ist in drei Teilbereiche aufgeteilt, die von Anfang 2024 bis voraussichtlich 2026 gebaut werden. Begonnen wird am Bahnhofsvorplatz. Dann folgt der Bereich Richtung Steeler Straße. Im Anschluss daran wird der Bereich Hachestraße für die „CITYBAHN“ bebaut.

Der erste Bauabschnitt mit rund 2,5 km Streckenlänge erhält drei neue Haltestellen und einem überplanten Verknüpfungspunkt: Betriebshof Stadtmitte, Hollestraße, diese bleibt bestehen, wird jedoch umgebaut, Hauptbahnhof (oberirdisch) und Hindenburgstraße.

Das müssen Pendler und Anwohner jetzt wissen

Das Projekt bringt auch einige Einschränkungen mit sich. Ab dem 8. Januar 2024 wird die Hollestraße zur Einbahnstraße, ab Essen Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Hollestraße/ Steeler Straße. Ab dann müssen auch die Buslinien der Ruhrbahn, die dort fahren, umgeleitet werden und einen anderen Linienweg fahren. Der Linienweg ändert sich nicht für die Linien, die vom Hauptbahnhof nach Norden in Richtung Rathaus Essen oder in Richtung Kray führen.

Mehr Themen und News:

Für den ersten Bauabschnitt wird diese Einbahnstraßenregelung – zunächst in der Hollestraße und später dann in der Hachestraße – eingerichtet, die bis zur Inbetriebnahme der „CITYBAHN“ bestehen bleiben wird. Im Bereich der Baustelle werden die Zufahrten zu Hotel, Parkplatz am Hauptbahnhof etc. gegeben sein.