Essen: Geheimtipp in Rüttenscheid – neues Lokal ist leicht zu übersehen

Es gibt Neuigkeiten an der Gastro-Front in Essen-Rüttenscheid! Am Samstag (21. September) feiert ein neuer Laden seine Neueröffnung im beliebten Szeneviertel der Ruhrpott-Stadt. Es handelt sich um ein chinesisches Restaurant „Yunhe Kitchen Rüttenscheid“.

Die Gäste erwartet hier nicht etwa eine eingedeutschte Küche aus Fernost wie gebratene Nudeln mit Gemüse, Huhn und reichlich Glutamat. Stattdessen soll es im neuen Lokal in Essen authentische, chinesische Küche geben (zum Beispiel Wan-Tan-Suppe), versprechen die Inhaber. Doch die klassische Laufkundschaft könnte das neue Lokal durchaus verpassen.

Essen: Versteckter Geheimtipp in Rüttenscheid

Es sind eigentlich nur drei Minuten zu Fuß von der zentral gelegenen U-Bahn-Haltestelle Rüttenscheider Stern bis zu „Yunhe Kitchen Rüttenscheid“. Doch das Restaurant ist selbst von der angrenzenden Straße nicht direkt zu sehen. Stattdessen müssen Gäste in einen Hinterhof an der Zweigertstraße 12 und von dort aus bis hinten durch, bis das Lokal endlich auf der linken Seite auftaucht.

Besonders tückisch für die Werbetrommel des neuen Restaurants. Im gleichen Hinterhof gibt es noch ein weiteres chinesisches Lokal („Dong Bei Lou“). Dieses befindet sich allerdings auf der rechten Seite.

Überraschendes Angebot im neuen Lokal

Für den ein oder anderen womöglich überraschend. Das neue chinesische Restaurant bietet nicht nur Mittagstisch und Abendessen an. Stattdessen gibt es auch Frühstück bei „Yunhe Kitchen Rüttenscheid“. Nach Ansicht der Inhaber seien die frühen Öffnungszeiten selbstverständlich. Denn: „Bei uns passt chinesisches Essen immer perfekt in den Tag.“

Und so öffnet „Yunhe Kitchen Rüttenscheid“ in der Woche von Dienstag bis Freitag schon um 8.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr gibt es dann eine Pause bevor der Laden wochentags zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr das Abendgeschäft bedient. Am Wochenende öffnet das neue Lokal zwischen 10 Uhr und 14 Uhr sowie zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Montags ist Ruhetag. Die Botschaft an alle Essener vor dem 21. September: „Wir freuen uns auf jeden, der kommt, und darauf, euch bei unserer Neueröffnung persönlich begrüßen zu dürfen!“