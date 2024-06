Essen: Neueröffnung in Rüttenscheid – Inhaber ist kein Unbekannter

Feinschmecker aus Essen können sich freuen. In Rüttenscheid gibt es eine kulinarische Alternative mehr und das mitten auf der beliebten Rüttenscheider Straße.

Wer auf frische mediterrane Küche steht, sollte unbedingt mal vorbeischauen. Kenner werden schnell feststellen, dass der Inhaber kein Unbekannter ist, wie die berichtet „WAZ„.

Essen: Inhaber schon seit 30 Jahren in der Gastronomie

Ab Dienstag (11. Juni) wird auf der Rüttenscheider 286, wo vormals noch der „Der Grieche“ ansässig war, das „Casa de Disfrutar“ seine Speisen anbieten. Übersetzt steht der Name für das spanische Haus des Genießens. Und der Name soll Programm sein, denn das Genießen steht hier ganz klar im Vordergrund, berichtet „Ruettenscheid.de“.

„Unsere Philosophie ist es, dass die Leute hier eine Auszeit von ihrem stressigen Alltag nehmen können“, sagte Inhaber Babak Jawaheri, der schon seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig ist, gegenüber der WAZ. Jawahaeri hat mit 26 Jahren sein Maschinenbaustudium abgebrochen, als er seine Leidenschaft für die gute Küche entdeckte. Erste Erfahrungen als Restaurantinhaber machte er mit einer Tapas-Bar im Essener Südviertel zwischen 2003 und 2007.

Essen: Besonders stolz ist er auf seinen Koch

Anschließend eröffnete der Gastronom unter anderem das Tapas-Restaurant „Pelayo“, mit der er sich in Essen einen hervorragenden Ruf aufbauen konnte. Jetzt also die Casa de Disfrutar, wo frischer Fisch aus Wildfang sowie gute Weine aus Portugal, Italien, Deutschland im Angebot sind.

Babak Jawaheri, Inhaber von „Casa de Disfrutar“ Foto: Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Welchen Profi Jawaheri für sein neues Projekt in Rüttenscheid an Bord geholt hat und welche Spezialitäten dich noch in der Casa de Disfrutar erwarten, erfährst du hier bei der „WAZ“ >>>