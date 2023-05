Essen: Neuer Laden in Rüttenscheid vor Eröffnung – mit ganz besonderem Konzept

Neuer Laden in Essen-Rüttenscheid eröffnet!

Stephan Siebers hat das Backen quasi im Blut. Gemeinsam mit seinem Bruder Robert betreibt er bereits in der 4. Generation die Traditionskette „BorBäcker“ in Essen-Borbeck.

Doch jetzt expandiert der Brotspezialist nach Rüttenscheid – und erhofft sich Erfolg mit einem besonderen Konzept.

Essen: Neuer Bäcker in Rüttenscheid

An der Rüttenscheider Straße 233, wo einst „Schlemmermeyer“ sein Zuhause hatte, soll spätestens am 1. Juni ein neuer Laden seine Türen öffnen. „Rabauken“ soll die neue Bäckerei von Stephan Siebers heißen. Gut, an Bäckern mangelt es in Rüttenscheid nicht zwingend – aber das sieht Siebers gelassen.

Denn er vertraut auf sein Konzept, mit dem er sich von der Konkurrenz abheben will. Er möchte mehr anbieten als nur Standart-Brötchen. Von ausgefallen Brotsorten mit Früchten oder gefüllten Buchteln ist auf Facebook die Rede – alles frisch im Laden gebacken.

„So spricht man eher das hippe Publikum an“, heißt es in der Ankündigung auf der Facebook-Seite „Rüttenscheid“, die von der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) betrieben wird.

Anwohner voller Vorfreude

Ob es mit der Eröffnung in zwei bis drei Wochen klappt? Noch fehlen ein paar essenzielle Bausteine – wie etwa eine Verkäuferin oder ein Verkäufer.

Auf Facebook kommt die Ankündigung bisher gut an. „Wir freuen uns schon“, liest man dort mehrfach. Bei einigen Essener sammelt Bäcker Siebers aber allein schon wegen des Stauder-Logos auf seinem Shirt Sympathien.