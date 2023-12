Essen: Aufreger „Rü“ – Stadt greift durch

Die „Rü“ gehört sicherlich zu den wichtigsten Straßen in Essen. Doch so wichtig sie ist, so viel Ärger und Unmut gibt es auch in Bezug auf die Rüttenscheider Straße. Immer wieder sorgt besonders der Verkehr für Unverständnis.

Nun hat die Stadt Essen sich dazu entschieden, erneut einzugreifen und einige Änderungen auf der „Rü“ vorzunehmen. Worum genau es geht, erfährst du im folgenden Artikel.

Essen: Änderungen auf der „Rü“ beschlossene Sache

Die Diskussion um die Änderungen auf der Rüttenscheider Straße in Essen waren groß. Die Parteien waren sich untereinander sehr uneinig und setzen auf unterschiedliche Möglichkeiten. Während die CDU um Oberbürgermeister Thomas Kufen die aktuellen Pläne verteidigte, wollte die SPD diese vorerst stoppen, die Kosten für die geplanten Maßnahmen klären und Tempo 20 auf der „Rü“ einführen. Auch AfD und FDP zeigten sich skeptisch.

Letztendlich gab es jedoch vom Stadtrat eine Zustimmung für die aktuellen Pläne, wie die Stadt in einer Pressemeldung am 29. November bekannt gab. „Für diesen Kompromiss fliegen einem keine Blumen zu, sondern maximal Blumen, an denen vielleicht noch ein Topf dran ist“, so Kufen über das Ergebnis. Bei der Abstimmung stimmten CDU, Grüne und Linke für den Rü-Umbau und erzielten so eine Mehrheit. Die jetzt geplante Variante werde möglichst vielen Verkehrsteilnehmern gerecht, hieß es von den Befürwortern. Auch Einzelhändler, Gastronomen und Anwohner seien berücksichtigt worden.

DIESE Änderungen auf der „Rü“ werden kommen

In den kommenden Monaten sechs Monaten sollen die Änderungen im Detail vorbereitet werden. Doch wie sehen dir Pläne jetzt eigentlich genau aus?

Wer künftig mit dem Auto von Bredeney die Rüttenscheider Straße befährt, darf an der Manfredstraße nur noch nach rechts oder links abbiegen. Wer vom Hauptbahnhof kommt, darf auch nicht mehr geradeaus fahren und muss bei der Hohenzollernstraße nach links oder rechts abbiegen. Von einigen Seitenstraße soll es allerdings weiter die Möglichkeit geben, auf die „Rü“ zu fahren. An den Wochenenden wird es zeitweise weitere Sperrungen geben. Autofahrer müssen sich also deutlich umstellen. Ob die Maßnahmen die Probleme auf der Rüttenscheider Straße lösen werden, bleibt jedoch abzuwarten.