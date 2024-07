Essen: 17-Jähriger läuft auf die Straße – jetzt schwebt er in Lebensgefahr!

In Essen ereignete sich am 19. Juli ein schwerer Unfall, der einen 17 Jahre alten Jugendlichen in Lebensgefahr brachte. Bislang ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Die Polizei ermittelt und ruft mögliche Zeugen dazu auf, zielführende Angaben zu dem Vorfall machen zu können.

Essen: Polizei sucht nach Zeugen

Am Freitagabend war ein 44 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford Fiesta in Essen unterwegs. Gegen 20.50 Uhr fuhr er schließlich auf der Ruhrallee in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Ruhrtums ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Jugendlicher zwischen den parkenden Autos aufgetaucht und auf die Straße getreten. Der 17 Jahre alte ist am linken Fahrbandrand genau in dem Moment aufgetaucht, als der 44-Jährige mit seinem Pkw die Straße entlang gefahren ist.

„Der Jugendliche wurde vom Pkw erfasst und fiel zu Boden“, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei Essen. Glücklicherweise wurden schnellstmöglich jegliche Einsatzkräfte alarmiert, die darauf hin zum Unfallort eilten. Der verletzte Jugendliche wurde noch an der entsprechenden Stelle notärztlich behandelt und „anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Während die Polizei den Unfall aufgenommen hat, musste die Ruhrallee in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden. Der Ford Fiesta des 44 Jahre alten Autofahrers wurde sichergestellt. Die Polizei ruft Zeugen derzeit dazu auf, sich für entsprechende Angaben zum Unfallhergang zu melden.

Wieso der Jugendliche auf die Straße getreten ist, bleibt zunächst unklar.