Weihnachtsmarkt Essen: Promi mischt sich unters Volk – hast du IHN gesehen?

Der Weihnachtsmarkt Essen hat am Wochenende besonders viele Menschen angelockt. Kein Wunder: Bei winterlichen Temperaturen kommt ja schließlich erst so richtig Glühwein-Feeling auf.

Nicht nur die Essener zog es deshalb auf ihren Weihnachtsmarkt. Auch ein Promi aus der Nachbarstadt machte sich am Wochenende einen Eindruck über das bunte Treiben in der Essener Innenstadt.

Weihnachtsmarkt Essen: Dortmunder Traumpaar lässt es sich gutgehen

Die Rede ist von Deutschlands bekanntestem Lotto-Millionär. Dass Kürsat Yildirim, alias Chico, ein Fan von Weihnachtsmärkten ist, hat er bereits hinlänglich zum Besten gegeben. Mehrfach postete er bereits begeisterte Videos von sich auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Nun gab sich der Lotto-Millionär gemeinsam mit Freundin Candice Newgas die Ehre in der Nachbarstadt.

Und wie könnte es auch anders sein? Das Dortmunder Traumpaar ließ es sich auf dem Weihnachtsmarkt so richtig gut gehen. Chico und Candice mampften sich von Stand zu Stand. Dabei sollte der Lotto-Millionär über eine Spezialität stolpern, die er noch nie zuvor gegessen hatte.

Chico und sein erstes Mal auf Essener Weihnachtsmarkt

Doch zunächst gab es Blumenkohl im Bierteig mit Knoblauchsauce – Daumen hoch von Chico. Und dann? Ja dann gab es in Essen ein Essen, dass Chico zuvor noch nie genossen hatte: Baumkuchen. Sein Urteil: „Geil.“ Danach noch ein paar Reibekuchen mit Apfelmus („Sehr lecker“), bevor es ein Heißgetränk zum Aufwärmen gab. Und das war – trotz dicker Daunenjacken auch bitter nötig. Denn: „Es ist arschkalt, Leute“, so Chico in einem Instagram-Video:

Die strenge Kälte war auch der Grund, warum beide am Ende schnell wieder nach Hause wollten. Mit im Gepäck noch ein paar eingelegte Gurken und Erdbeeren als Nachtisch. Angesichts seiner Bekanntheit fragte sich ein Fan: „Konntest Du ohne dauernd angesprochen zu werden, die Zeit mit Deiner Freundin und dem vielen feinen Essen genießen?“ Chicos Fazit dürfte darauf Antwort genug sein: „Warum kann nicht jeden Tag Weihnachtsmarkt sein?“

