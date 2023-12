Essen: Anwohner auf 180! DIESES Problem ist nicht zu übersehen – „Ekelhaft“

In Essen gibt es ein großes Problem, weswegen die Anwohner auf 180 sind. Denn das, worüber sie sich aufregen, ist nicht zu übersehen und macht viel Dreck. Für einige Anwohner ist es einfach nur noch „ekelhaft“.

Es geht um das Taubenproblem in der U-Bahnstation am Rüttenscheider Stern. Was die Essener am meisten ärgert und wie Ruhrbahn reagieren will, berichtet die „WAZ“.

Essen: Anwohnerin hat genug

Nach Informationen der „WAZ“ gibt es immer wieder Ärger wegen des Taubenkots in Rüttenscheider U-Bahnhöfen. Zuletzt hatte sich ein Anwohner über starke Verunreinigungen an der Martinstraße beschwert. Jetzt meldet sich eine Rüttenscheiderin zu Wort. Ihrer Meinung nach sei das Problem am Rüttenscheider Stern noch viel schlimmer.

+++ Essen: Anwohner horchen auf – beliebte Institution kehrt zurück +++

Marlis Kreuter kennt die U-Bahnstation am Rüttenscheider Stern sehr gut, weil sie am Rüttenscheider Markt wohnt. „Jedes Mal, wenn ich an der Station bin, fällt es mir auf“, erzählt Kreuter. Durch den Taubenkot seien die U-Bahn-Böden extrem verunreinigt: „Das kriegt man gar nicht mehr weg, eigentlich müsste man eine Spezialreinigung machen.“ Kreuter bekomme zwar mit, dass die Station jeden Tag gereinigt werde, aber auch das würde nicht mehr ausreichen.

Essen: Ruhrbahn erklärt sich

Eine weitere Essenerin stellt ebenfalls fest: „Es ist einfach ekelhaft.“ Erst kürzlich hatte sie den Rüttenscheider Wintermarkt besucht. Die Tauben würden einem in der U-Bahnstation Rüttenscheider Stern schon entgegenfliegen, sobald man aus der Bahn steige und die Treppe hochgehe. Daher nimmt die Essenerin mittlerweile lieber die Straßenbahn, wenn sie aus Frohnhausen nach Rüttenscheid fahre. Dafür nimmt sie auch eine längere Fahrtzeit in Kauf.

Auf Nachfrage der „WAZ“ äußert sich Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann zu dem Thema: „Es wurden alle möglichen Sitzplätze für Tauben mit Spickern versehen. Oberhalb der Türen sind nachgebende Drähte. Und an den Fliesenkanten sind Bleche oder Keile angeordnet. Zudem sind die großflächigen hohen Plätze eingenetzt.“

Das könnte dich auch interessieren:

Bei einem ganz genauen Blick zeigt sich in der U-Bahnstation jedoch, dass sich an den Decken und den aus der Decke herunterhängenden Kabeln nach wie vor genug Plätze gibt, an denen sich Tauben niederlassen könnten.

Wenn die Decke in der Station renoviert ist, soll sich die Situation laut der Ruhrbahn-Sprecherin aber bessern. Was sonst noch alles im Rüttenscheider Stern renoviert werden muss und welche U-Bahnstation in Essen auch ein Taubenproblem hat, kannst du im kompletten Artikel der WAZ hier nachlesen.