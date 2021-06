Essen: Frau öffnet Autotür – kurze Zeit später sind zwei Personen verletzt, eine davon schwer

Essen. Schwerer Unfall in Essen!

Eine Frau öffnete in Essen die Tür ihres Autos, kurz darauf mussten zwei Personen ins Krankenhaus.

Essen: Frau öffnet Autotür – kurze Zeit später sind zwei Personen verletzt

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, ereignete sich das Geschehen auf der Töpferstraße in Essen.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

---------------

Eine Autofahrerin öffnete die Fahrertür ihres Autos und übersah dabei offenbar einen von hinten herankommenden Fahradfahrer.

Essen: Radfahrer schwer verletzt

Leider konnte der Fahrradfahrer der geöffneten Tür nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in sie. Aufgrund des Zusammenpralls wurde der Radfahrer schwer verletzt.

---------------

Weitere News aus Essen:

Essen: Lauter Knall in der Nacht – kurze Zeit später rückt auch ein Hubschrauber raus

Essen: Schrecklicher Überfall! Frau wird in eigenen vier Wänden überwältigt

Essen: Mysteriöser Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY“ – eine Notiz als letztes Lebenszeichen

---------------

Ein Krankenwagen wurde zum Unfall gerufen und brachte den Verunfallten in ein Krankenhaus. Auch die Fahrerin des Pkw wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fertigte nach dem Unfall in Essen ein Monobild an. (gb)