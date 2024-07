Essen: Mehrere Polizeieinsätze! Angriff auf Bahn-Mitarbeiterin ++ Pöbel-Chaos am Hauptbahnhof

Am Freitag, den 12. Juli, hielten einige Vorfälle die Einsatzkräfte der Polizei Essen auf Trab. Während einige der Beamten am Nachmittag noch damit beschäftigt waren, einen aggressiven Fahrgast des Regionalexpresses zu besänftigen, ereignete sich am Abend des selben Tages gleich die nächste Tat. Ein Mann pöbelte am Essener Hauptbahnhof mehrere Passanten an und widersetzte sich schließlich den Aufforderungen der Einsatzkräfte.

Während die Polizei am Freitag noch im Dauereinsatz war, geben erste Erkenntnisse inzwischen Aufschluss darüber, was genau in Essen an dem besagten Tag überhaupt los war.

Essen: Frau schlägt Bahnmitarbeiterin ins Gesicht

Am 12. Juli ist eine Frau per Regionalexpress auf dem Weg in Richtung Essen gewesen. Kurzerhand wurde sie von einer Bahnarbeiterin zu einer Ticketkontrolle aufgefordert. Da sie keinen gültigen Fahrschein bei sich trug, entschied sie sich dazu, aus Protest ihre Füße auf den Sitz zu legen. Die Kontrolleurin forderte die Frau daraufhin wohl mehrmals dazu auf, dies zu unterlassen. Außerdem sollte sie den Zug beim nächsten Halt verlassen. „Daraufhin soll die Tatverdächtige der 37-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen die Stirn geschlagen haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei Sankt Augustin.

+++ Essenerin geht über Aldi-Parkplatz – sie wird es für immer bereuen +++

Gegen 13:30 Uhr wurde schließlich die Polizei Essen über das aggressive Verhalten der Frau im RE47 in Kenntnis gesetzt und begab sich zu dem Bahnsteig, an dem der Zug als nächstes halten sollte. Die Konsequenzen? Die Bundespolizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen ein.

Das Chaos reißt nicht ab

Als wäre das nicht schon genug Trubel im Zugverkehr gewesen, eilten die Einsatzkräfte nur wenig später zu einem weiteren Einsatz. Dieses Mal sollte es sich um ein Chaos am Hauptbahnhof handeln. Ein Mann soll am Freitagabend (12. Juli) mehreren Passanten den Weg zum Bahnsteig versperrt und diese angepöbelt haben.

Weitere Themen:

„Am Treppenaufgang zu dem Bahnsteig zu Gleis 4-6, trafen die Einsatzkräfte auf den 30-Jährigen, der gegenüber den diesen den Eindruck erweckte, als hätte er Drogen konsumiert“, heißt es in einer weiteren Pressemeldung der Polizei Sankt Augustin. Der Pöbler wurde schließlich trotz Widerstand dem Polizeigewahrsam in Essen zugeführt.