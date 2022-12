Essen: Polizei-Hund Tilda schlägt zu – Beamten geht dicker Fang ins Netz

Da ist der Polizei in Essen ein dicker Fisch ins Netz gegangen – und das alles mit tierischer Unterstützung.

Hund Tilda hat zugeschlagen! Die Suche nach einer minderjährigen Vermissten verschlug die Polizei Essen am späten Mittwochabend (28. Dezember) in ein Wohnhaus an der Vogelheimer Straße. Die Polizisten stellten einen verdächtigen Geruch fest, forderten einen Drogenspürhund an. Tilda bewies eine feine Nase – der Vierbeiner konnte gleich mehrere Kilogramm Rauschgibt erschnüffeln! Der 21-jährige Wohnungsinhaber wurde festgenommen.

Essen: Vermisste versteckte sich im Badezimmer

Die Vermisste wurde ihrer Mutter übergeben. Diese machte sich zuvor große Sorgen um ihre Tochter, meldete sie als vermisst. Weil die Mutter ihre Tochter dort vermutete, klingelte die Polizei am besagten Tag gegen 23.30 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses.

Der 21-Jährige öffnete den Beamten die Tür. Er ließ sie in seiner Wohnung nach der Vermissten suchen. Im Badezimmer fand die Polizei dann schließlich die 15-jährige Essenerin. Doch für die Beamten war der Einsatz damit noch nicht beendet: Sie wunderten sich über einen ziemlich verdächtigen Geruch in der Wohnung – Diensthündin Tilda war gefragt!

Essen: Handys und Waffen ebenfalls sichergestellt

Tilda unterstützte die Polizei auf der Suche nach getrockneten Pflanzenresten – und wurde prompt fündig! Doch das war noch nicht alles: Tilda erschnüffelte weitere Tabletten und Tütchen mit weißem Pulver. Das rief nach einer dicken Belohnung! Der Einsatz war für die dreijährige Malinois Hündin der erste groß Erfolg ihrer noch jungen Polizei-Karriere – sie schloss erst im August ihre Ausbildung als Rauschgiftspürhündin ab.

Dank Hund Tilda ging der Polizei ein dicker Fang ins Netz. Foto: Polizei Essen

Neben den Drogen stellten die Beamten zudem mehrere Handys, eine vierstellige Bargeldsumme, ein Messer und einen Baseballschläger sicher. Die Ermittler des Rauschgiftkommissariats bringen nun über 3,5 Kilogramm mutmaßliches Cannabis, über 400 Gramm mutmaßliches Haschisch, etwa 170 Tabletten und knapp 30 Gramm mutmaßliches Kokain zur weiteren Auswertung zum Landeskriminalamt.

Essen: 21-Jähriger in Polizeigewahrsam

Der 21-Jährige wurde noch in der Nacht in Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen ordnete das Amtsgericht Essen eine Untersuchungshaft für den Essener an.