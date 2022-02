Essen: Riesige Polizei-Razzia! Verstecken Diebe HIER den Schatz aus dem Dresdner Grünen Gewölbe?

Essen. Riesige Razzia der Polizei Essen im Süden der Stadt.

Die Polizei Essen war am Samstagabend auf der Suche nach einem ganz besonderen Schatz: den im November 2019 gestohlen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden.

Essen: Polizei-Razzia im Süden der Stadt!

Mehrere Polizeiwagen hielten dazu vor einem Mehrfamilienhaus im Süden von Essen. Unter der Leitung von Kommissaren aus Dresden durchsuchten Einsatzkräfte aus NRW und Sachsen gemeinsam das gesamte Haus nach den verschollenen Juwelen.

Fotos zeigen, dass die Beamten dabei Beweismittel sichergestellt haben. Laut Angaben der „Bild“ seien die vermissten Juwelen mit dem Versicherungswert von 113,8 Millionen Euro leider nicht darunter gewesen. Laut des Berichts beschlagnahmten sie stattdessen verschiedene Datenträger, Computer und Handys.

Essen: Zeugen hatten Hinweise gegeben

Sicherheitskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, dass diese im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren um das Grüne Gewölbe in Dresden stehen.

Essen: Polizisten aus Essen und Dresden suchten nach verschollenen Juwelen. Foto: Justin Brosch

+++ Essen: Schwerer Unfall in Kray – ausgerechnet SIE trafen sich direkt in der Nähe +++

Doch wieso fahndeten die Beamten gerade in Essen? Anscheinend hatte es Hinweise von Zeugen gegeben, nach denen die wertvollen Stücke ins Ruhrgebiet gebracht worden sind.

Angeblich werde eins der durchsuchten Objekte mit einem Clan in Verbindung gebracht, schreibt die „Bild“. Die Polizei Essen selbst verrät am Sonntag keine Details zu dem Einsatz.

Die leeren Virtrinen im Dresdener Grünen Gewölbe. Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Die Staatsanwaltschaft Dresden bestätigte am Sonntag lediglich, dass sie eine Durchsuchungsmaßnahme in Essen durchgeführt habe. „Zum Gegenstand äußern wir uns nicht“, sagte Behördensprecher Jürgen Schmidt.

Essen: Polizei-Razzia – das war damals im Grünen Gewölbe passiert

Das Timing des Einsatzes überrascht. Erst am Freitag haben sich bereits sechs Tatverdächtige, die dem Remmo-Clan aus Berlin angehören, vor dem Oberlandesgericht in Dresden verantworten müssen. Die Vorwürfe: Brandstiftung, besonders schwere Brandstiftung, schwerer Bandendiebstahl – unter anderem eben auch im Grünen Gewölbe in Dresden.

Am 25. November 2019 sollen sie während eines spektakulären Coups in das Gebäude eingestiegen und die kostbaren Schmuckstücke aus dem 17. und 18. Jahrhundert gestohlen haben. Wo sie sich derzeit befinden, ist unklar. (vh)

