Hagen: Mann will Polizisten eins auswischen – dann wünscht er ihnen „so etwas wie in Rheinland-Pfalz“

Hagen. Erschreckender Vorfall am Montagmittag in Hagen.

Erst versperrte ein Autofahrer (39) einem Streifenwagen der Polizei Hagen den Weg. Was der Mann dann von sich gab, ist an Abscheulichkeit kaum zu übertreffen.

Hagen: Mann will Polizisten eins auswischen

Die Einsatzkräfte passierten gegen 13.30 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz die Wittekindstraße.

Dort mussten die Beamten wegen eines geparkten Autos ausscheren. Das provozierte den entgegenkommenden Fiat-Fahrer offenbar. Er drückte auf die Tube und stellte sich den Beamten demonstrativ in den Weg.

Die Einsatzkräfte forderten den 39-Jährigen über den Lautsprecher auf, seinen Wagen in eine Parklücke zu setzen, damit sie zu ihrem Einsatzort gelangen konnten. Doch der weigerte sich.

Hagen: Ein Mann spielte bei einer Polizeikontrolle auf die schrecklichen Ereignisse in Kusel (Rheinland-Pfalz) an. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Mann wünscht Polizisten aus Hagen „so etwas wie in Rheinland-Pfalz“

Daraufhin stiegen die Polizisten aus, kontrollierten die Personalien des Mannes und führten eine Alkohol-Kontrolle durch.

Dann folgten die widerlichen Worte des Mannes: „So etwas wie heute Morgen in Rheinland-Pfalz, sollte euch viel öfter passieren. Dann würdet ihr euch nicht mehr wie die Könige der Welt aufführen.“

Damit spielte der Mann auf den Tod zweier Polizisten an, die am frühen Montagmorgen in Kusel (Rheinland-Pfalz) erschossen worden waren. Zu dem Zeitpunkt der Aussage in Hagen waren die Täter noch auf der Flucht. Aktuelle Entwicklungen zu dem Fall, der ganz Deutschland am Montag in Schockstarre versetzte, liest du hier >>>

----------------------------

Weitere Meldungen aus Hagen:

Hagen: Wölfe im Wohngebiet aufgetaucht! Ausgerechnet ER ist Zeuge

Netto in Hagen: Bewaffnete Räuber stürmen Discounter – Mitarbeiter sieht DAS unter der Maskierung

Feuer-Drama in Hagen! Zwei Tote nach Brand in Mehrfamilienhaus

----------------------------

Mann kassiert Anzeigen nach heftigen Worten gegen Polizisten aus Hagen

Nach seinem unausstehlichen Satz beleidigte der 39-Jährige die Polizisten weiter und versuchte sie mit seinem Handy zu filmen.

Die Beamten manövrierten ihren Wagen danach „in Millimeterarbeit“ um das Auto des 39-Jährigen herum, um zu ihrem Einsatz zu gelangen.

Auf der Wache fertigten Sie eine Anzeige gegen den Mann an. Der muss sich nun auf ein Verfahren wegen Nötigung und Beleidigung einstellen.

Außerdem muss er um seinen Lappen fürchten. Denn die Beamten schrieben auch einen Bericht ans Straßenverkehrsamt, das nun die prüfen muss, ob der Mann noch Autofahren darf. (ak)

Ruhrgebiet: Wölfe im Wohngebiet aufgetaucht! Ausgerechnet ER ist Zeuge

Seit Jahren sind die wilden Tiere ein heiß diskutiertes Thema. Nun haben sich die Wölfe auch mitten im Ruhrgebiet eingefunden. Hier erfährst du mehr.>>>