Ruhrgebiet: Wölfe im Wohngebiet entdeckt! Ausgerechnet ER ist Zeuge

Hagen. Faszinierende Sichtung im Ruhrgebiet!

Ein 62-Jähriger aus Hagen will bei uns im Ruhrgebiet zwei Wölfe gesichtet haben. Sein Name ist Programm, wie die „WP“ berichtet.

Ruhrgebiet: Ausgerechnet dieser Mann aus Hagen sichtet Wölfe

Uwe Wolff – kein Scherz – heißt der Mann, der von seiner Beobachtung am Mittwochmorgen in Hagen berichtet: „Die Tiere rannten am Rande der Staplackstraße oberhalb von Delstern den Hang hinauf“, sagt der 62-Jährige.

Relativ nah an der Wohnbebauung habe er die Wölfe gesehen, berichtet Wolff. Dass es sich nicht um eine Verwechslung mit einem Hund gehalten hat, darüber sei er sich absolut sicher: „Sie sahen völlig anders aus als Hunde und bewegten sich auch anders“, sagte Wolff der „WP“.

Ein Mann hat im Ruhrgebiet Wölfe gesichtet. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner / dpa

Wolf im Ruhrgebiet – das sagen Experten

Ob es sich tatsächlich um Wölfe gehandelt hat, dafür gibt es noch keine Beweise. Aber Ralf Blauscheck, Leiter der Biologischen Station Hagen, glaubt, dass es sich um einen seriösen Hinweis handelt.

Wolf erobert Gebiete in NRW zurück

Der Wolf war in Europa beinahe ausgerottet. Nach 180 Jahren kehren die wilden Tiere langsam in ihre alten Lebensräume zurück.

„Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es seit einigen Jahren wieder vereinzelte Hinweise auf durchziehende Wölfe“, erklärt das NRW-Landesumweltamt (LANUV NRW).

Dort geht man davon aus, dass einzelne Wölfe seit 2018 Gebieten in NRW treu bleiben. Die Ballungsräume im Ruhrgebiet meiden die wilden Tiere bislang zumeist, wie aus einer Karte mit Wolfsnachweisen hervorgeht.

Im dünnbesiedelten Süden der Ruhrgebietsstadt Hagen ist das offenbar anders. Nach einigen bestätigten Sichtungen im Sauerland hat der Wolf nun möglicherweise an dieser Stelle sein Revier ins Ruhrgebiet erweitert.

Wird der Wolf im Ruhrgebiet wieder dauerhaft heimisch? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Karina Hessland

Bislang tauchten im Ruhrgebiet nur Wölfe aus dem „Wolfsgebiet Schermbeck“ auf. Im Landkreis Wesel lebt nachweislich ein Rudel von drei Wölfen, dessen Revier sich auch auf Bottrop und Oberhausen nördlich der A2 erstreck.

Wölfe stehen in Deutschland unter strengem Artenschutz. Dennoch löst ihr Vorkommen immer wieder Kontroversen aus, weil Anwohner um die Sicherheit von Nutz- und Haustieren fürchten. (ak)

Tierärzte warnen Hundehalter in NRW

