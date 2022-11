Essen: Tödliche Attacke! Mann erliegt nach Messer-Angriff seinen Verletzungen – Polizei sucht nach Zeugen

In Essen ist es zu einer tödlichen Attacke gekommen.

Ein Mann wurde mit schweren Stichverletzungen auf einem Garagenhof in Essen gefunden. Nun erlag der 46-Jährige seinen Verletzungen.

Mann in Essen tödlich verwundet

Den Angaben der Polizei Essen zufolge, meldete ein Zeuge am Montagabend (31. Oktober) gegen 22.35 Uhr bei der Feuerwehr Essen, dass er eine schwer verletzte Person gefunden habe. Diese schickte sofort einen Rettungsdienst zu dem Fundort auf einem Garagenhof an der Pielstickerstraße.

Dort fanden die Einsatzkräfte einen 46-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen vor. Dementsprechend wurde auch umgehend die Polizei alarmiert. Der Mann wurde noch vor Ort von einer Notärztin behandelt, die eine Lebensgefahr nicht ausschließen konnte. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

In Essen gab es einen tödlichen Angriff. Foto: Justin Brosch / ANC-NEWS

46-Jähriger verstirbt in Krankenhaus

Die Polizei konnte schnell einen Erfolg verzeichnen und am Dienstag (1. November) gegen 2.30 Uhr einen 42-Jährigen in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Der schwer Verletzte erlag seinen Wunden am Dienstagabend. Eine Obduktion ergab, dass die Verletzungen der Grund für seinen Tod waren.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch (2. November) einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich jetzt in U-Haft. Er ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen Totschlags.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können. Wer hat am Montagabend (31. Oktober) gegen 22:00 Uhr etwas auf der Pielstickerstraße beobachtet? Hinweise bitte der Polizei Essen unter 0201/829-0 melden.