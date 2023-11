Essen sorgt für neue Pizza-Sensation – Anwohner außer sich! „Nicht wirklich, oder?“

In Essen bahnt sich eine neue Pizza-Sensation an. Die Anwohner sind sich noch nicht so ganz sicher, was sie von dem neuen Angebot halten sollen. Es war über Nacht einfach da und jetzt fragt mich sich in Essen, ob das gut gehen kann.

In Essen gibt es jetzt diese Pizza-Sensation

Als eine Essenerin vor ein paar Tagen in der Nähe der Waschstraße an der Bottroper Straße 329 war, entdeckte sie auf einmal ein bis dato unbekanntes Objekt. Genau genommen einen schwarz-gelb-pinkfarbenen Automaten, aus dem innerhalb von vier Minuten eine fertige Pizza herauskommen soll.

+++ Weihnachtsmarkt Steele teilt erste Aufnahmen – Besucher sind bei diesem Anblick außer sich! „Schade“ +++

Pizza Automat Flaven Five. Foto: Foto: Tanja Herresbach

Bei Facebook fragt die Essenerin, ob schonmal jemand die Pizza probiert hat, und bekam prompt ein paar Erfahrungsberichte. Ein User kann es nicht glauben: „Nicht wirklich, oder? Wer macht das?“ Ein weiterer User hat die Pizza aber schonmal probiert und berichtet, dass es auf Fehmarn auch solche Pizzaautomaten gibt.

Gemischte Bewertungen für Pizzaautomaten in Essen

Seiner Meinung nach schmecken die 4-Minuten-Pizzen aus dem Automaten wie Tiefkühlpizzen von Aldi und Co. Er findet, dass es für nachts sicherlich eine Alternative ist, aber einer italienischen Pizza aus dem Restaurant keine Konkurrenz machen kann.

Auch ein weiterer User hat die Pizza aus dem Automaten schon probiert und kommt zu einem ähnlichen Entschluss: „Es geht! Für nachts um 0 Uhr will ich nicht meckern!“

Eine Frau hat aber auch schon schlechte Erfahrungen mit der Pizza gemacht, zwar nicht in Essen, aber dafür in Süddeutschland: „Habe den in München ausprobiert und habe eine halb Rohe echt eklige Pizza rausbekommen. Nie wieder für mich.“

Das steckt hinter dem Pizzautomaten Flaven Five

Flaven Five gehört zur BK Group. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, in der Großstadt und auf dem Land einen 24/7 Service in Form eines Pizza-Automaten anzubieten. Das Firmenversprechen ist, eine heiße und in einem Karton verpackte Pizza in vier Minuten anzubieten.

In den Pizzaautomaten gibt es acht verschiedene Pizzasorten zur Auswahl, die sich in Deutschland preislich zwischen 7,90 Euro und 9,90 Euro bewegen.

Mehr News:

“Wir haben das enorme Potenzial erkannt und im vergangenen Jahr bereits 40 Pizzaautomaten in Betrieb genommen,” erzählt Gerold Wolfarth, CEO der bk Group AG, auf der internen Hompage.

Neben 35 Standorten in Deutschland befinden sich vier weitere Standorte in Österreich sowie einer in der Schweiz. Drei davon im Ruhrgebiet. In Essen, Dortmund und Recklinghausen.