Essen: Vor „Parkleuchten“-Start – Grugapark mit dringender Bitte an alle Besucher

Endlich ist es soweit. Am Samstag (21. Januar) verwandelt sich der Grugapark in Essen in ein buntes Lichtermeer. Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld und seinem Team von „world of lights“ laden zum 13. Mal zum „Parkleuchten“ im Essener Grugapark ein.

Dieses Jahr findet das Event in Essen unter besonderen Voraussetzungen statt. Deshalb gibt es wichtige Neuerungen. Über eine Änderung dürften sich viele Besucher freuen.

Essen: Das ist neu beim „Parkleuchten“

Angesichts der Energiekrise haben die Veranstalter verschiedene Maßnahmen angekündigt. So kämen beispielsweise sparsame LEDs und Zeitschaltuhren zum Einsatz, um möglichst viel Energie zu sparen.

Weitere Neuerungen wird es auch geben, um die Situation an den Kassen zu entspannen. So kannst du in diesem Jahr erstmals online Tickets kaufen. Wenn sich lange Schlangen an den Kassen bilden, werde dafür ein Extra-Zugang an den Zugängen Haupteingang, Orangerie und Mustergärten eingerichtet. Allerdings weist der Grugapark darauf hin, „dass es zu Stoßzeiten und vor allem freitags und samstags zu Wartezeiten an den Kassen kommen wird.“ Eine wichtige Bitte des Grugaparks deshalb: „Kauft Online-Tickets. Diese sind nicht an einen Tag gebunden – ihr könnt sie also während des gesamten Parkleuchtens einlösen.“

Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld beim Aufbau des „Parkleuchten“ im Essener Grugapark. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Wer einen möglichst freien Blick auf die Licht-Installationen genießen will, sollte ohnehin am besten unter der Woche in den Grugapark gehen. Insbesondere Hunde-Besitzer sollten einen Besuch am Wochenende meiden. Vor allem bei gutem Wetter sei es dann viel zu voll.

Wichtige Infos zum „Parkleuchten“ im Grugapark:

21. Januar bis 26. Februar

Beginn: Ab 16

Eintritt für Erwachsene: 7 Euro, Kinder von 6-15 Jahren: 2,5o Euro

Das erwartet dich beim „Parkleuchten“

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf ein komplett neue Lichtinstallationen im Grugapark freuen. Die Rede ist von Himmelsleitern, Elfen im Mond, Paradiesfischen und Sternen, die wie vom Himmel. Am Margarethensee wartet ein Wasserschild in Neptuns Reich – mit Fischen, Schiffen und Meer.

Der Zugang zum „Parkleuchten“ ist ab 16 Uhr möglich über den Haupteingang und die Eingänge Orangerie, Lührmannstraße und Mustergärten. Die Kasse am Grugabad ist ab 16 Uhr geschlossen. Nur Besitzer der Jahreskarten können hier noch passieren. Sie müssen für das Event kein Extra-Ticket kaufen.