Essen Original: Große Enttäuschung nach Auftritt – „So unglaublich schade“

Das Festival „Essen Original“ lockt an diesem Wochenende Zehntausende Menschen in das Zentrum der Revier-Metropole. Musik auf mehreren Bühnen und tolles Wetter garantieren beste Unterhaltung. Doch nach einem Auftritt, auf den viele Fans hingefiebert hatten, gab es zwei Enttäuschungen – eine kleine und eine große.

+++ Essen Original: Große Sorgen am Festival-Wochenende – Veranstalter mit klarer Ansage +++

„Essen Original“ war vom Sommer in den Mai vorverlegt worden, um damit noch schlagkräftiger die Festival-Saison im Ruhrgebiet einläuten zu können. Apropos „einläuten“: Den Auftakt in Essen machten zwei echte Publikumsmagneten, die etwas Wichtiges gemeinsam haben – aber es auf der Bühne nicht zeigen konnten.

„Essen Original“: Rosalie singt vor Michael Schulte

Top-Act am Freitagabend (10. Mai) war der ESC-Viertplatzierte von 2018, Michael Schulte („You let me walk alone“). Er begeisterte seine Fans und die anderen Besucher von „Essen Original“ auf dem Kennedyplatz. Mit seiner Karriere so richtig durchgestartet war er 2011/2012 mit seiner Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und genau da wäre auch der Anknüpfungspunkt gewesen für einen gemeinsamen Auftritt mit Rosalie. Die 12-Jährige aus Essen steht in diesem Jahr beim Nachwuchs-Ableger „The Voice Kids“ im Rampenlicht. Bei „Essen Original“ trat sie direkt vor Michael Schulte auf. Doch zu einem gemeinsamen Bühnen-Moment, den sich viele The-Voice-Fans gewünscht hätten, kam es nicht.

+++ ESC-Aufruhr: Stehen die Niederlande vor einer Disqualifikation? +++

Rosalie-Fans enttäuscht über Ausscheiden bei „The Voice Kids“

Doch insbesondere für die Fans von Rosalie gab es noch eine größere Enttäuschung. Was sie noch nicht wussten, als sie der 12-Jährigen am Nachmittag auf dem Kennedyplatz bei ihrem selbst geschriebenen Song „Red‘ dir nichts ein“ zujubelten: Noch am selben Abend würde im TV die Folge ausgestrahlt werden, in der Rosalie bei „The Voice Kids“ rausfliegt. Dort trat Rosalie mit dem Rap-Song „Ich hass dich“ von Nina Chuba auf. Coach Wincent Weiss musste eine Entscheidung treffen, wer in seinem Team bleibt – und diese Entscheidung fiel gegen Rosalie.

Mehr Themen:

Auf ihrem Tiktok-Profil erhielt Rosalie aufmunternde Nachrichten von ihren enttäuschten Fans. Eine Nutzerin schrieb: „Es ist so unglaublich schade, dass du raus bist. Team Wincent wird nicht gewinnen, weil du raus bist. Aber du wirst deinen Weg gehen und wirst eine große Zukunft vor dir haben!“ Ein anderer Fan schrieb: „Mach bloß weiter, wir wollen irgendwann eine CD haben.“

Rosalie selbst zeigte auf der Bühne keine Enttäuschung, sondern genoss den Auftritt bei „Essen Original“. Auf Tiktok schrieb sie später stolz: „So eine riesige Ehre für mich. Das war bisher mein größter Live-Auftritt.“