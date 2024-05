Essen Original: Stadt feiert Fest als vollen Erfolg – doch diesen Notfall hat kaum jemand mitbekommen

Nach drei Tagen voller Musik und Tanz geht „Essen Original“ zu Ende. Vom 10. bis 12. Mai ging das beliebte Stadtfest über die Bühne. Musikalische Highlights wie Michael Schulte brachten am Freitagabend rund 7.000 Menschen auf dem Kennedyplatz in Stimmung (wir berichteten hier über den Auftritt). Bis in die Nacht hinein unterhielten unzählige Bands und Künstler die Essener. Zahlreiche Kinderprogramme und Mitmachaktionen sorgten auch bei den Kleinsten für viel Spaß.

Nach Angaben der Veranstalter kamen weit über 150.000 Menschen in die Stadt, um über die „Original Essen“-Meile zu schlendern. Auch aus Sicht der Einsatzkräfte war „Essen Original“ wieder ein voller Erfolg. Dennoch gab es einen Notfall, von dem die meisten Besucher während der Veranstaltung nichts mitbekamen.

Essen Original: Ungewöhnlicher Zwischenfall

Veranstaltungen wie diese bedeuten oft viel Stress für die Einsatzkräfte. Viele Beamte sorgen für die Sicherheit und auch die Sanitäter stehen für Notfälle aller Art bereit. Ob Schnittverletzungen oder Kreislaufprobleme, die Helfer vor Ort bekommen an einem solchen Festivalwochenende meist viel zu sehen. Doch auch aus ihrer Sicht war die Veranstaltung ein voller Erfolg: Die Malteser mussten weniger als 30 Mal ausrücken.

Ein nicht alltäglicher Fall ereignete sich allerdings am Samstag. Inmitten der gut gelaunten Menschenmenge hatte ein Besucher von „Essen Original“ ein Taubenbaby gefunden. Und was macht man in so einem Fall? Er brachte es zu den Maltesern. Mit einer Taube als Patient hatten die sicher nicht gerechnet. Sie versorgten das Tierchen mit Wasser und recherchierten anschließend, wohin ein Taubenbaby als Nächstes gehört. Im Handumdrehen fanden sie die richtige Anlaufstelle für das Jungtier und übergaben es zeitnah einem Experten, wie die Verantwortlichen von dem Vorfalls berichten. Schließlich sind die Malteser ja für Notfälle aller Art da!

Der Geschäftsführer der Essen Marketing GmbH, Richard Röhrhoff, ist mit der Veranstaltung zufrieden. Besonders hebt er die vielen Mitwirkenden hervor, ohne die ein Stadtfest in dieser Größenordnung und mit diesem musikalischen Line-Up nicht zu stemmen wäre: „Wir sehen, mit wieviel Leidenschaft Trägervereine, Institutionen und Stadttöchter sich einbringen und unsere Besucher*innen begeistern. Es macht uns stolz, so tolle Partner zu haben“, resümiert er.