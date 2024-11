Essener greift Scholz nach Ampel-Aus an – „Der Bundeskanzler muss weg“

Das Ampel-Aus erschüttert ganz Deutschland! Die FDP will nicht mehr mit der SPD und den Grünen zusammenarbeiten, Finanzminister Christian Lindner (FDP) wurde von Kanzler Olaf Scholz entlassen. Neuwahlen sind unausweichlich – und die könnten schneller vor der Türe stehen als so manchem lieb ist…

Politik-Deutschland bebt nach dem Scheitern der Regierung. Ausgerechnet am Tag der erneuten Wahl von Donald Trump in den USA ging auch durch unser Land ein politischer Ruck (>>> hier liest du alles zum Ampel-Aus). Einige fordern jetzt schnelle Neuwahlen – am besten noch in diesem Jahr.

Dabei ist doch gerade die anstehende Weihnachtszeit die Zeit der Besinnlichkeit, des Friedens, des Miteinanders. Ist da ein knallharter Wahlkampf überhaupt angebracht? DER WESTEN hat sich in Essen umgehört.

Mann aus Essen: „Die Ampelregierung hat schon genug Mist gebaut“

„Neuwahlen vor Weihachten finde ich nicht so gut, weil die Zeit passt einfach nicht zum Thema Wahl. Es gibt nur Diskussionen unnötiger Art und politischer Art, die eigentlich zu der Jahreszeit nicht hingehören“, findet Herbert Dorka (71) aus Essen-Katernberg. Seine Frau Karin Dorka (71) teilt die selbe Meinung: „Ich persönlich bin gegen Neuwahlen vor Weihnachten, weil ich der Meinung bin, da sollte man sich explizit auf die Familie konzentrieren und nicht unbedingt auf einen Wahlkampf. Das sollten sie mal bis in das neue Jahr hineinschieben.“

Doch nicht alle wollen so lange auf Neuwahlen warten. Klaus aus Essen positioniert sich klar gegen eine Weiterherrschaft der aktuellen Regierung und des Bundeskanzlers. „Die Ampelregierung hat schon genug Mist gebaut. Es wird Zeit, dass da eine neue Regierung kommt. So schnell wie möglich. Der Bundeskanzler muss weg.“

Mann aus Essen-Rüttenscheid findet Wahlkampf zu Weihnachten nicht angebracht

Nicht ganz so drastisch sieht es Ulrich Ewers aus Essen-Rüttenscheid. „Ich bin gespalten. Ich habe erst gedacht, dass sofortige Neuwahlen besser wären, dann habe ich gedacht, man sollte vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken“, betont der 69-Jährige. Seiner Meinung nach würden vor allem in der Weihnachtszeit die Menschen keine Lust und auch keine Zeit für Neuwahlen und Wahlkampf haben.

Maike (48) aus Essen-Altenessen ist unzufrieden mit der aktuellen Regierung – und fordert sofortige Neuwahlen. „Ich finde, wir sollten das so schnell wie möglich machen. Warum noch warten? Dass das Volk unzufrieden ist und dass es da Defizite gibt, ist klar. Und ich finde, wir sollten das so schnell wie möglich hinter uns bringen, damit wir die Aussicht auf eine etwas vertrauenswürdigere Regierung haben.“

Essener sind sich nicht einig

Schnelle Neuwahlen ja oder nein – die Essener sind bei diesem Thema gespaltener Meinung. Man darf gespannt sein, wie sich die nächsten Tage und Wochen in der Politik entwickeln und wann Kanzler Scholz tatsächlich die Vertrauensfrage stellt.