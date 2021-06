Essen/Oberhausen: Teenager (14) vermisst – wo sind Greta und Joshua?

Essen/Oberhausen. Wo sind Joshua aus Essen und Greta aus Oberhausen?

Die Polizei Essen bittet die Bevölkerung die Unterstützung. Seit Mittwochabend (16. Juni) werden die Teenager Joshua W. aus Essen und Greta S. aus Oberhausen vermisst. Beide Jugendliche sind 14 Jahre alt.

Essen/Oberhausen: Teenager (14) vermisst

Beide sind zuletzt gegen 19 Uhr in der Wickenburgstraße in Essen gesehen worden. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das Duo um 19.42 Uhr am Hauptbahnhof Essen den Regionalexpress nach Münster genommen hat und dort am Hauptbahnhof um 20.35 Uhr auch angekommen ist.

Doch danach verliert sich jede Spur der beiden. Greta S. etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange braune Haare, blaue Augen und Sommersprossen.

Greta S. aus Oberhausen. Foto: Polizei Essen

Zuletzt hat sie eine lange schwarz-weiße Hose mit Längsstreifen, ein weißes T-Shirt und schwarz-weiße Turnschuhe getragen. Außerdem hatte sie einen schwarz-roten Rucksack bei sich.

Essen/Oberhausen: Jugendliche zuletzt in Münster

Joshua W. ist etwa 1,68 Meter groß, ebenfalls schlank und hat kurze dunkelblonde Haare. Er trägt eine dunkelgraue Jeans-Short, ein dunkelblaues T-Shirt mit rot-orangenem Nike-Logo und schwarze Turnschuhe.

Joshua W. aus Essen. Foto: Polizei Essen

Außerdem hat er eine schwarz-weiße Strumpfhose am linken Arm.

Wer hat die beiden Jugendlichen gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen? Die Polizei Essen bittet unter 0201 8290 oder alternativ über den Notruf 110 um Mithilfe. (mg)