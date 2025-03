Essen: Bombe im Nordviertel gefunden ++ Schulausfälle und Evakuierungen!

Folgenschwerer Blindgänger-Fund im Essener Nordviertel!

Am Mittwoch (12. März) wurde eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe an der Katzenbruchstraße in Essen gefunden. Sie soll am Donnerstag (13. März) entschärft werden. Alle Infos dazu findest du hier in unserem Newsblog.

Bombe in Essen gefunden – Entschärfung am Donnerstag

16.11 Uhr: Im 600-Meter-Radius um den Fundort liegt auch ein Seniorenheim, das für die Entschärfung evakuiert werden muss. Allein um diesen Vorgang sorgfältig planen und durchführen zu können, benötigt es genügend Vorlaufzeit – weswegen der Blindgänger erst am Donnerstag entschärft werden soll, berichtet die „WAZ“.

15.35 Uhr: Nachdem die Bombe an einer Baustelle auf der Katzenbruchstraße entdeckt wurde, wurde das naheliegende FitX-Studio direkt evakuiert. Das direkt am Fundort befindliche Nordost-Gymnasium hat den Schulunterricht für Donnerstag (12. März) bereits vorsorglich abgesagt.