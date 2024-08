Essen: Hunderttausende pilgern in die Revierstadt – sie haben nur ein Ziel

Bald wird wieder gespielt, gequatscht und geklönt! Im Oktober wird Essen das Mekka für alle Spiele-Fans. Vom 3. bis zum 6. Oktober steigt nämlich mit der „Spiel Essen 2024“ die größten Brettspielmesse der Welt! Die Veranstalter erwarten rund 200.000 Brettspiel-Zocker aus der ganzen Welt, die in die Revierstadt pilgern.

Vier Tage dreht sich in Essen dann alles um Würfeln, Zocken und Spielen. Es gibt Aussteller aus allen Kontinenten, für jeden könnte also was dabei sein. Die Messe feiert zudem in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal überhaupt sind alle sechs Messehallen komplett ausgefüllt, über 850 Aussteller nutzen also rund 68.500 Quadratmeter aus, um ihre neuesten Innovationen und Brettspiele in Essen vorzustellen.

Essen: Hunderttausende Menschen pilgern in die Revierstadt

Schon 2023 war die Spiele-Messe in Essen ein krasser Erfolg, es gibt im Hallenkonzept deshalb nur kleinere Feinabstimmungen. In Halle 2 beispielsweise erweitert sich der Rollenspielbereich, in der Halle 4 ziehen noch mehr Hersteller ein. Die Hallen sind je nach Themen sortiert – von Miniaturspiele über Rollenspiele bis hin zu Sammelkartenspielen gibt es viel zu entdecken.

Besucher können auch die kostenfreie App zur „Spiel Essen“ nutzen, um sich besser zu orientieren. Bis zum 31. August können sich Interessenten übrigens einen Frühbucherpreis von 22 Euro für Erwachsene bei Eintrittskarten sichern. Der Ticket-Shop ist auf der Webseite der Messe Essen zu finden.

Spiele-Messe in der Pottstadt

Spielen ist übrigens nicht nur was für Kinder. Gerade für Senioren sind Brettspiele wahre Jungbrunnen. Wer spielt, ist nicht alleine, muss sich konzentrieren, das Gedächtnis trainieren und übt seine Fingerfertigkeit. Längst haben auch Spiele-Hersteller die Generation „60 plus“ als Kunden entdeckt.