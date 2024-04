Essen: Nicht ansprechen! Polizei fahndet nach diesem entflohenen Straftäter – er ist gefährlich

Diesen Mann bitte nicht ansprechen! Die Polizei fahndet nach einem Straftäter, der in Essen ausgebrochen ist. Er war zuvor in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in der Stadt untergebracht.

Am Donnerstag (4. April) büxte er dann während einer medizinischen Behandlung gegen 18 Uhr aus der Uni-Klinik Essen aus. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein – leider ohne Erfolg.

Essen: Häftling aus Psychiatrie ausgebrochen

Es ist völlig unklar, wo sich der junge Mann aufhalten könnte. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er sich entweder noch immer in Essen oder aber in seiner Heimatstadt Ratingen aufhalten könnte.

Die Polizei sucht nach diesem entwichenen Häftling. Foto: Polizei

Der Mann ist 1,79 Meter groß, hat blonde Haare und blaue Augen, ist athletisch und trägt auf der linken Halsseite ein auffälliges Tattoo mit dem Symbol „777“. Die Polizei hält es für möglich, dass er gewalttätig ist. Deshalb sollten Zeugen den Gesuchten auf keinen Fall ansprechen!

Stattdessen sollte man unbedingt den Notruf wählen und die Polizei alarmieren. Hinweise nimmt auch die Polizei Ratingen unter der 02102 9981 6210 entgegen.