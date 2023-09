Essen: Brutaler Angriff mit Glasflasche! Mann am Hauptbahnhof übel zugerichtet

Blutiger Gewaltausbruch am Hauptbahnhof Essen! Am Freitagabend (1. September) kam es auf dem Vorplatz zu einer Schlägerei. Bundespolizisten waren zugegen, als ein Mann (32) eine Glasflasche an einer Treppenkante zerbrach und auf einen anderen Mann (40) zuging.

Sie forderten ihn auf, die zerbrochene Flasche wegzulegen. Das tat er, blieb dann stehen. Er wurde zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Auch sein Kontrahent wurde zunächst von der Polizei festgehalten. Er tickte völlig aus, schlug und fluchte um sich. Auch er wurde dann gefesselt. Das Duo kam zur Bundespolizeiwache.

Essen: Brutaler Angriff mit Glasflasche

Doch damit war es nicht getan. Denn ein anderer Mann (48) ist der Bundespolizei aufgefallen. Er hatte schwere Wunden im Gesicht, am Kopf und an der linken Hand. Eine Zeugin gab dann an, dass der Glasflaschen-Wüterich ihn vorher angegriffen hätte.

Das Opfer aus Essen klagte über ein Taubheitsgefühl in seinem rechten Ohr und seiner Hand. Rettungskräfte versorgten seine Schnittverletzungen vor Ort, brachten ihn dann ins Krankenhaus.

Wegen seiner schweren Verletzung am Ohr musste der Mann sogar notoperiert werden. Daraufhin kam der Täter in Gewahrsam. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.