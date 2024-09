Schlimmer Brand in Essen! Am Sonntag (15. September) rückte die Feuerwehr gegen 17.15 Uhr zu einem Feuer in Überruhr aus. Die Anrufer berichteten von dichtem Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses.

Als die Feuerwehr Essen vor Ort eintraf, breitete sich der schwarze Brandrauch im ganzen Gebäude (zwei Geschosse) aus. Besonders tückisch: Zu Beginn war den Einsatzkräften unklar, ob sich noch Bewohner im Mehrfamilienhauses befinden oder nicht. Deshalb erkundeten sie zunächst das Gebäude.

Essen: Drama bei Kellerbrand! Bewohner mit Drehleiter gerettet

Parallel gingen Trupps in den Keller und den Treppenraum, um die Ursache für die starke Rauchentwicklung zu finden und das Haus in Essen nach weiteren Personen abzusuchen. Dann das Drama: Die Brandbekämpfer entdeckten auf der Rückseite des Hauses eine Person auf einem Balkon im ersten Stock.

In Essen brannte es: Die Feuerwehr mussten in Überruhr eine Person via Drehleiter retten. Foto: Justin Brosch

Sie war wegen des dichten Rauches im Gebäude nicht in der Lage, die Wohnung zu verlassen. Die Feuerwehr setzte deshalb eine Drehleiter ein, um sie vor dem gefährlichen Brandrauch zu retten.

Mehr News:

Die Trupps im Keller fanden dann eine brennende Waschmaschine vor, die das ganze Gebäude verrauchte. Auch Unrat brannte. Die Löscharbeiten begannen, und das Wohnhaus wurde mit Lüftern entraucht. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Warum es letztlich zum Brand kam, wird jetzt durch die Polizei ermittelt.