Essen: Neu-Eröffnung in der City! Laden hat ganz besonderes Angebot

Viele Menschen in Essen bemängeln, dass die Innenstadt immer leerer wird. Während Shopping-Fans in Essen vor allem das Einkaufszentrum „Limbecker Platz“ ansteuern, zieht es immer weniger Menschen in die einst belebte Fußgängerzone.

Eine baldige Neu-Eröffnung kann diesen Umstand aber vielleicht verbessern: In das Eickhaus in der Fußgängerzone zieht bald ein besonderer Laden, der in den kommenden Wochen immer mehr Kunden anlocken dürfte.

Essen: Nach Sinn-Auszug folgt dieser Shop

Erst im August 2023 war das Eickhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs Essen, das den Beginn der Fußgängerzone markiert, leer geworden. Das Modeunternehmen „Sinn“ war aus dem historischen Gebäude ausgezogen, verlegte die Filiale auf die Limbeckerstraße.

Nun scheint ein Nachfolger für das Eickhaus in den Startlöchern zu stehen, seit kurzem füllen sich die Schaufenster mit weihnachtlichen Dekorationen und Figuren. Laut „WAZ“ soll hier bald auch genau das verkauft werden: Mit „It’s all about Christmas“ zieht ein Pop-Up-Store in das Ladengeschäft, der auch schon im Centro Oberhausen und der Thier-Galerie in Dortmund vertreten ist.

„It’s all about Christmas“-Manager Sven Notten erklärt gegenüber der „WAZ“, dass man nur das Erdgeschoss auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern beziehen werde – auch, um bereits Ende Oktober öffnen zu können. Dennoch soll in dem Pop-Up-Store nichts provisorisch sein, im Gegenteil kündigt Notten sogar eine winterliche „Magic World“ für die Kunden an.

Essen: Christmas-Store bleibt nur für kurze Zeit

Die sich stapelnden Kartons im Innenraum, die man durch die Schaufenster bereits jetzt sehen kann, weisen in jedem Fall auf ein großes Sortiment hin. Im „It’s all about Christmas“-Store soll demnach alles über die Theke gehen, was mit dem Thema „Weihnachten“ zu tun hat – von Kerzen über Baumschmuck bis hin zu riesigen Dekorationen.

Je näher es in Richtung Dezember geht, umso voller dürfte der neue Shop in Essen wohl werden. Kurz nach Weihnachten hat es sich dann allerdings auch wieder mit der besonderen Stimmung im Eickhaus