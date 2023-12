Essen und Mülheim: An den Feiertagen mit der Ruhrbahn unterwegs? Dann musst du DAS wissen

In wenigen Tagen ist es soweit. Die Weihnachtstage stehen vor der Tür und auch der Jahreswechsel lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wirst du über die Festtage mit der Ruhrbahn in Essen und Mülheim unterwegs sein, dann solltest du das unbedingt beachten.

An Weihnachten, Silvester und Neujahr verändert sich die Nachfrage nach der Ruhrbahn. Viele Menschen sind bei ihren Familien zuhause, auf dem Weg in den Ski-Urlaub oder lassen auf der Couch vor dem Weihnachtsbaum die Seele baumeln. Die Ruhrbahn reagiert und passt über die Festtage ihr Fahrplanangebot für Essen und Mülheim an der Ruhr an.

Essen und Mülheim: Ruhrbahn mit Sonderfahrplan

Der Sonderfahrplan sieht für Heiligabend (24. Dezember) einige Änderungen vor. Bis circa 15.00 Uhr wird laut einer Pressemitteilung der Ruhrbahn nach Sonntagsfahrplan gefahren. Von 15.00 bis 18.00 Uhr können Fahrgäste die Dienste des Verkehrsunternehmens im 30-Minuten-Takt nutzen. Von 18.30 bis 07.30 am nächsten Morgen fahren die NachtExpress-Linien einmal pro Stunde. Die 0.00 Uhr-Fahrt ausgehend vom Hauptbahnhof Essen entfällt, während in Mülheim die TaxiBusse bereits ab 18.30 Uhr wegfallen.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt ebenfalls der Sonntagsfahrplan. Am 25. Dezember fahren die NachtExpress-Linien von 23.30 Uhr bis 07.30 Uhr am nächsten Morgen stündlich. Am 26. Dezember fahren die NachtExpress-Linien von 23.30 Uhr bis 01.30 Uhr stündlich.

Essen: So fährt die Ruhrbahn an Silvester

Wer an Silvester mit der Ruhrbahn in Essen und Mülheim unterwegs ist, sollte Folgendes beachten: Am 31. Dezember fahren Busse und Bahnen bis circa 23.00 Uhr nach Sonntagsfahrplan. „Zwischen 01.00 Uhr und0 4.00 Uhr fahren die NachtExpress-Linien halbstündlich, danach fahren sie stündlich bis 07.30 Uhr“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Zwischen 23.00 und 01.00 herrscht Betriebsruhe und auf TaxiBusse müssen Fahrgäste an Silvester ebenfalls verzichten.

An Neujahr sollten Fahrgäste sich ebenfalls am Sonntagsfahrplan orientieren. In Mülheim fahren die NachtExpress-Linien von 23.30 bis 01.30 Uhr stündlich und in Essen von 23.30 bis 07.30 am nächsten Morgen.