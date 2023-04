Essen: Unbekannter sticht auf 13-Jährigen ein ++ Täter auf der Flucht ++ SO sieht er aus

Brutaler Angriff am Mittwochabend (26. April) in Essen. Nach Angaben der Polizei haben sich am Abend Jugendliche für ein Musikprojekt in einem Gebäude „An der Schützenbahn“ in Essen zusammengefunden. Gegen 18.30 Uhr soll ein Unbekannter angegriffen haben.

Der Angreifer soll plötzlich eine Stichwaffe gezückt und einen 13-Jährigen aus der Gruppe ins Visier genommen haben. Er habe nach Aussage der Jugendlichen versucht, dem 13-Jährigen ins Bein zu stechen. Die erste Attacke verfehlte noch das Ziel. Doch dabei blieb es nicht.

Essen: Unbekannter sticht auf 13-Jährigen ein

Der Angreifer soll erneut ausgeholt haben. Beim zweiten Mal erwischte er den Oberarm seines Opfers. Dabei erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Nach dem Treffer rannte der Unbekannte davon und ist seitdem auf der Flucht.

Die Tat soll in den Räumlichkeiten eines öffentlichen Gebäudes stattgefunden haben. Hier hat an diesem Abend ein Musikprojekt unter der Leitung eines Betreuers stattgefunden. Ob der Tatverdächtige plötzlich dazukam oder zu dem Projekt gehörte, sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN mit. Der Jugendliche erlitt bei dem Angriff zum Glück nur leichte Verletzungen, die später am Abend im Krankenhaus behandelt wurden.

Polizei Essen bittet um Hilfe

Die Polizei Essen ermittelt nun wegen gefährlicher Köperverletzung und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche des Geflüchteten. Er wird folgendermaßen beschrieben:

14 bis 15 Jahre alt

etwa 1,65 Meter groß

schwarze, kurz, gelockte Haare

dunkle Hautfarbe

Zum Zeitpunkt der Tat soll der Angreifer schwarz gekleidet gewesen sein.

Du hast die Tat beobachtet oder zum Zeitpunkt der Tat etwas Auffälliges „An der Schützenbahn“ beobachtet oder kannst Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer: 0201/829-0.