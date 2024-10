Essen: Lauf am Baldeneysee sorgt für Chaos – das müssen Anwohner wissen

Wenn Tradition lebt! Immer am zweiten Wochenende im Oktober findet rund um de Baldeneysee der Marathon Essen statt – und das schon ohne Unterbrechung seit 1963. Der Startschuss für die 62. Auflage fällt am Sonntag (13. Oktober).

Damit ist der Marathon in Essen der älteste seiner Art in ganz Deutschland. Doch Anwohner müssen Obacht walten lassen, denn: Zwischen 9 und 15 Uhr kommt es zu Sperrungen und Einschränkungen im Verkehr in Essen!

Essen: Lauf am Baldeneysee sorgt für Chaos

Während des Marathons sind die Stadtteile Werden, Kupferdreh, Heisingen und Haus Scheppen von Sperrungen betroffen sein. Das scheint auch nötig zu sein, denn laut Veranstalter sind über 2.000 Teilnehmer am Start – damit sei man schon deutlich über der Zahl aus dem Vorjahr.

Start und Ziel liegen auf dem Terrain des Seaside Beach. Um 9.45 Uhr geht es auf die Seerunde, um 10 Uhr starten die Läufer ins Marathon-Abenteuer. Spektakulär auch: Olympiasieger und Rennkanute Max Rendschmidt (KG Essen) ist auch am Start. Er gewann in Paris zum vierten Mal Gold.

Mehr News:

Rendschmidt läuft für den guten Zweck, ist mit der Allbau-Lichtblicke-Staffel und Startläufer seiner Truppe. Na, hoffentlich kommen alle gesund ins Ziel!