Essen: Mann vergewaltigt Ex-Freundin brutal – und will ihr Kind entführen

Er trat die Tür ein – was er dann vor sich sah, ließ ihn durchdrehen. Bei dem Anblick seiner Ex-Freundin mit einem Anderen rastete ein Mann in Essen vollkommen aus. Er bedrohte die beiden mit einem Messer und tat noch viel Schlimmeres.

Und das alles aus dem einzigen Grund, dass er die Trennung von seiner ehemaligen Freundin nicht verkraften konnte. Für seine unsäglichen Taten steht der eifersüchtige Ex-Freund nun vor Gericht in Essen. Gegen ihn liegen gleich mehrere Vergehen vor, eins schlimmer als das andere.

Essen: Mann vergewaltigt Ex-Freundin

Am Donnerstag, den 20. Oktober, um 9.00 Uhr beginnt die Verhandlung gegen den angeklagten Wisdom I. in der Strafkammer des Landgerichts. Gegen den 27-Jährigen liegen mehrere Anklagen wegen Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung, Diebstahl und Sachbeschädigung sowie weiterer Vergehen vor.

In einem Zeitraum über knapp anderthalb Jahre soll er in Essen seine Ex-Freundin terrorisiert haben. Zwischen Dezember 2020 und Frühjahr dieses Jahres habe er sie öfter geschlagen, in ihrer Essener Wohnung gegen die Wand geschleudert und dann mehrfach vergewaltigt haben.

Als er sie mit ihrem neuen Freund in ihrer Wohnung sah, zog er diesem mit einer Weinflasche eins über und bedrohte beide mit einem Messer. Dann filmte er sie nackt und stahl dem Mann auch noch das Portemonnaie. Seiner Ex-Freundin soll er zudem gedroht haben, dass er sie umbringen werde. Doch das war noch längst nicht alles.

Essen: Mann will Kinder entführen

Mit einem Tritt durch die Tür hätte sich der Angeklagte Zutritt zu der Wohnung verschafft. Dann habe er versucht, das gemeinsame Kind zu entführen. Im Streit mit seiner Ex-Partnerin wäre ihm das Kind dann aus den Armen gefallen. Gleich am nächsten Tag jedoch versuchte er es noch mal und trat erneut die bereits reparierte Tür ein. Er wollte das Kind mit sich nehmen und nach Afrika zurückkehren.

Nun wird der Fall vor Gericht verhandelt. Am Donnerstag ist der erste Termin, weitere werden voraussichtlich am 31. Oktober und am 11. und 17. November stattfinden.

Wir berichten weiter.