Essener sahnen im Lotto ab – unglaublich, wofür sie das Geld ausgeben

Essen-Borbeck hat 30.000 Euro in der Postcode Lotterie gewonnen! Ein lokaler Verein plant nun Großes – dafür wird jedoch weitere Hilfe gebraucht. Am Möllhoven 62 in Essen-Borbeck liegt der Sitz des Nabu Natur- und Jugendzentrums. Rund um die Voßgätters Mühle befindet sich das Außengelände – es ist zwar grün, aber auch ziemlich wild.

Mithilfe der Förderung der Postcode Lotterie in Höhe von 30.000 Euro sowie Nabu-Eigenmitteln soll dort ein naturnaher, möglichst barrierearmer Mühlengarten entstehen – der nicht nur Mensch, sondern auch der Natur gerecht werden soll, wie die WAZ berichtet.

Essen: Lotto-Gewinn für neuen Teich

Im Mühlengarten soll zunächst ein neuer Teich entstehen: Der alte ist zur Hälfte zugewachsen, auf der anderen Seite kommt schon die undichte Teichfolie zum Vorschein. „Es muss sich also dringend etwas tun“, sagt die Projektmanagerin Annika Simon. Die Biologin arbeitet bereits seit 2019 an der Voßgätters Mühle, um die Umgestaltung des Geländes zu koordinieren.

Der alte Teich soll nicht einfach nur ersetzt werden. Das Nabu Natur- und Jugendzentrum plant „einen ganz besonderen etwa 40 Quadratmeter großen Teich – einen barrierearmen Hochteich“, erzählt Simon. Dieser soll nicht nur einen Rückzugsort für Menschen in Essen bieten, sondern auch Insekten oder kleine Reptilien sollen sich hier wohlfühlen.

Doch das Projekt stellt sich nicht von selbst auf. Trotz der Finanzierung durch den Lotto-Gewinn werden zahlreiche Helfer gesucht, die beim Projekt Mühlengarten in Essen anpacken: „Wir brauchen für die groben Arbeiten gerade im Vorfeld kräftige, motivierte Hände, die uns unterstützen“. Die Umgestaltung soll voraussichtlich im Februar 2025 beginnen. Weitere Informationen zum Projekt findest du in diesem Artikel der WAZ.