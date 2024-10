Essen Light Festival: Plötzlich bricht Panik aus – Polizei-Großeinsatz und Bahnhof-Sperrung!

Dramatische Wende am Samstagabend (5. Oktober) in Essen! Besucher des Light Festivals, das aktuell in der Innenstadt stattfindet, wollten nach einem schönen Ausflug in das Lichtermeer einfach nur nach Hause. Ein Polizei-Einsatz am Hauptbahnhof in Essen machte das zu später Abendstunde allerdings zeitweise unmöglich, der Zugang war für Reisende gesperrt.

Grund war ein verdächtiger Koffer, der auf der Ebene zwischen den Gleisen stand und schnelles Handeln der Einsatzkräfte erforderte.

Essen Light Festival: Herrenloser Koffer sorgt für Chaos

Nach Informationen von DER WESTEN ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 23 Uhr am Hauptbahnhof in Essen. Genau zu diesem Zeitpunkt war auch das offizielle Ende des Essener Light Festivals, das dafür sorgte, dass viele Menschen den Bahnhof ansteuerten.

Dort angekommen mussten die Reisenden aber erst einmal warten, aufgrund des Einsatzes der Bundespolizei Essen waren alle Zugänge gesperrt. Der herrenlose Koffer befand sich auf der Ebene zwischen der Haupthalle und den Gleisen. Weil unklar war, ob eine Gefahr von dem verdächtigen Gegenstand ausging, musste ein Spezialteam der Bundespolizei anrücken.

Auch interessant: Spielemesse in Essen startet mit Chaos – irre Szenen im Hauptbahnhof

Essen: Polizei gibt Entwarnung

Nach Informationen von DER WESTEN untersuchten die Einsatzkräfte den Koffer mit Hilfe eines speziellen Röntgengerätes und konnten so feststellen, dass keine Gefahr von ihm ausging. Vielmehr scheint das Gepäck einfach von einem Reisenden im Essener Hauptbahnhof vergessen und dort zurückgelassen worden zu sein.

Mehr aktuelle Themen und Nachrichten aus Essen:

Besucher des Essener Light Festivals und andere Reisende reagierten während der kompletten Sperrung des Hauptbahnhofs zunächst verwirrt, konnten dann allerdings mit Verspätung zu ihren Zügen gelangen.

Das Essener Light Festival findet seit dem 2. Oktober 2024 in der Innenstadt statt und läuft noch bis 13. Oktober täglich von Einbruch der Dunkelheit wochentags bis 22 Uhr und freitags und samstags bis 23 Uhr.