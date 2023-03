Lidl in Essen: Unfall-Drama auf Parkplatz – Frau von Lkw überrollt

Schrecklicher Vorfall in Essen! Auf einem Lidl-Parkplatz kam es am Mittwochmittag (29. März) zu einem tragischen Unfall.

Eine Frau wurde von einem Lkw erfasst und überrollt. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lidl in Essen: Mitarbeiterin schwer verletzt nach Lkw-Unfall

Wie die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, passierte der Unfall am Montag gegen 13.20 Uhr. Aus bislang noch unklaren Gründen wurde auf dem Lidl-Parkplatz an der Straße Ruhrau in Essen eine Frau von einem Lkw überrollt.

Nach Angabe des Polizeisprechers handelt es sich bei dem Opfer um eine Mitarbeiterin des Discounters. Die 32-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, liegt nun im Aufgabenbereich der Unfallermittlung der Polizei Essen.