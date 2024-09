Essen: Person verstirbt im Krankenhaus – als Verwandte sich verabschieden, kommt es zum Tumult

Schlimme Szenen in Essen! Dass Menschen im Krankenhaus versterben, ist leider Alltag eines Hospitals. Dass sich in der Folge aber Tumulte abspielen, ist dann doch eher selten.

So geschehen am Freitagnachmittag (20. September) im Elisabeth-Krankenhaus. Dort ist nach Informationen von DER WESTEN eine Person verstorben. In der Folge gerät die Einrichtung im Stadtteil Huttrop aber in den Fokus der Polizei. Und das, weil einige Verwandte der verstorbenen Person in Essen komplett die Nerven verlieren.

Essen: Tumulte im Krankenhaus

Es hatten sich etliche Angehörige nach dem Tod des Krankenhaus-Patienten versammelt. Sie wollten zunächst Abschied nehmen. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung mit Mitarbeitern des Krankenhauses, mehrere von ihnen wurden verletzt.

Die genauen Umstände und Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei Essen bestätigt DER WESTEN nach Anfrage einen größeren Einsatz, kann zunächst jedoch keine weiteren Details bekanntgeben.

Einzelheiten sollen im Laufe des Sonntags (22. September) mitgeteilt werden.