Essen: Großeinsatz nach Frontal-Zusammenstoß ++ Kreuzung gesperrt ++ Ausfälle bei Ruhrbahn

Heftiger Unfall am Samstagabend in Essen! Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, ergab sich den Einsatzkräften ein heftiges Bild: Frontal-Zusammenstoß!

Da sich der Unfall mitten auf den Schienen ereignete, kam es auch bei der Ruhrbahn zu einer Zeit, zu der üblicherweise viele Menschen unterwegs sind – erst recht im Karneval –, zu starken Beeinträchtigungen.

Essen: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall

Die Einzelheiten: Die Feuerwehr Essen wurde am Samstagabend gegen 21.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gerufen. Dieser hatte sich an der Ecke Schonnebeckhöfe/ Gelsenkirchener Straße in Essen-Katernberg ereignet. Da aufgrund der Notrufe von mehreren Verletzten auszugehen war, alarmierte die Leitstelle umgehend ein Großaufgebot von Einsatzkräften. Mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte, der Leitende Notarzt der Stadt Essen, ein Führungsfahrzeug der Feuerwehr, ein Löschfahrzeug und die Polizei rückten zur Einsatzstelle aus.

Schwerer Unfall in Essen: An der Ecke Schonnebeckhöfe/ Gelsenkirchener Straße sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Foto: Justin Brosch

Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Es handelte sich um einen frontalen Zusammenstoß zweier Pkw. Der Hergang ist bislang ungeklärt. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, durch den Rettungsdienst gesichtet und in die umliegenden Krankenhäuser in Essen transportiert. Zum aktuellen Stand besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr.

Der Kreuzungsbereich Schonnebeckhöfe/Gelsenkirchener Straße sowie ein Teil der Katernberger Straße und der Straße Schonnebeckhöfe waren wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für Stunden gesperrt. Es kam zu Einschränkungen und Ausfällen bei der Ruhrbahn. Die Ursache für den Zusammenstoß ist nach bisherigen Erkenntnissen noch unklar, die Polizei ermittelt.