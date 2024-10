Essen: Unbekannter entblößt sich vor Rentnerin – und das an DIESEM Ort

Was für eine ekelhafte Tat in Essen! Am Samstag (5. Oktober) entblößte sich ein Unbekannter vor einer 77-jährigen Rentnerin und nahm exhibitionistische Handlungen vor.

Die Frau stammte ebenfalls aus Essen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Doch besonders pietätlos ist der Ort, an dem das Ganze stattfand.

Essen: Unbekannter entblößt sich vor Seniorin – der Ort ist besonders pietätlos

Am Samstagnachmittag (5. Oktober) gegen 17.45 Uhr sprach ein unbekannter Mann eine 77-jährige Rentnerin in Essen-Huttrop an. Er berührte sie erst am Oberarm. Als die Seniorin weitergehen wollte, zeigte ihr der Unbekannte zweimal sein erregtes Genital und lief ihr dabei hinterher. Da die 77-Jährige laut schrie, flüchtete der Mann plötzlich in die andere Richtung.

Unglaublich und besonders pietätlos ist vor allem der Ort, an dem das Ganze vonstatten ging. Und zwar auf einem Friedhof. Es handelt sich dabei um den Parkfriedhof in Essen-Huttrop.

Polizei sucht nun nach Zeugen

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die die Tat möglicherweise gesehen haben könnten. Der Tatverdächtige soll zwischen 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,72 Meter groß sein. Er soll braune Haare und ein gepflegte „fremdländisches“ Erscheinungsbild haben. Er soll zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung getragen haben.

Mögliche Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen melden. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen exhibitionistischen Handlungen ermittelt.