Essen: Hunde-Halter bei Spaziergang fassungslos „Einzige Katastrophe“

Hunde sind der beste Freund des Menschen. Auch in Essen geht man mit den Vierbeinern gerne durch dick und dünn. Ob an sonnigen Frühlingstagen oder im verregneten Spätherbst, Hunde-Halter führen ihre Haustiere meist gerne aus. Mal mehr, mal weniger.

Jetzt aber stellt sich in Essen für Hunde-Halter ein Zustand heraus, der fassungslos macht. Für Menschen wie auch für Tiere sei es eine Katastrophe.

Essen: Hundewiese gleicht einer Katastrophe

Wer mit seinem Hund eine Gassi-Runde plant, der freut sich oft auch über eine schöne Hundewiese. Eine Wiese, auf der das geliebte Haustier hin- und herrennen und sich vollends austoben kann. Wer solch eine Wiese bei sich in der Nähe hat, der kann sich glücklich schätzen.

Unschön ist es dann, wenn dieser Ort plötzlich verschwindet oder nicht mehr in dem Zustand ist, den man sich für einen Hund wünschen würde. Letzteres ist derzeit der Fall bei einer Hundewiese im Siepental in Essen-Bergerhausen an der Laternenstraße. Laut einer Facebook-Userin gleicht die Hundewiese momentan einer einzigen Katastrophe.

Essen: „Man kann aus jeder Situation das Beste machen“

Derzeit würden Hunde-Halter auf keinen guten Zustand der Hundewiese treffen. Die Hälfte der Fläche sei zerfurcht, in den Furchen stehe das Brackwasser und drumherum sei es schlammig. Zusammenfassend gibt es momentan wohl deutlich schönere Orte für Hunde-Halter und ihre Vierbeiner, so die Userin.

Allerdings sehen das andere Hunde-Halter etwas anders. Eine Userin sagt, dass es ein Paradies für einen Labrador wäre. Auch diese Hunde-Halterin ist der gleichen Meinung: „Also wir haben vorhin 2 wundervolle Stunden genau auf dieser Wiese verbracht. Hund und Kind fanden die Pfützen in den Löchern wunderbar. Man kann aus jeder Situation das Beste machen.“