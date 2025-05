Essen: Kuriose Knöllchenflut – doch Anwohner ignorieren Ordnungsamt

In dieser Straße in Essen-Holsterhausen hat das Ordnungsamt hart durchgegriffen. Es wurden ordentlich Knöllchen verteilt, und das an fast alle Autos, die auf dieser Straße geparkt haben. Eine Strafe, die aus der Sicht der Anwohner nicht ganz nachzuvollziehen ist.

Gegenüber der WAZ berichtet Detlef Mölders von dem Vorfall. Als er Mitte April in sein Auto steigen wollte, das er an der Bendemannstraße geparkt hatte, entdeckte er plötzlich einen Strafzettel. Er soll wegen unerlaubten Parkens auf dem Bürgersteig eine ordentliche Strafe von 55 Euro zahlen.

Essen: Schwierige Parksituation in der Einbahnstraße

Aber er war nicht der Einzige, der an seinem Auto einen Strafzettel gefunden hatte. Mölders berichtet gegenüber der WAZ: „An diesem Tag haben praktisch alle Autos, die dort geparkt waren, ein Knöllchen kassiert.“ So ganz nachvollziehen können die Anwohner die Strafe nicht, denn in der Bendemannstraße ist es gar nicht möglich, anders zu parken.

++ NRW-Bürger wollen zum Strand-Urlaub nach Holland – kurz hinter der Grenze wird es nervig ++

Immerhin ist die betroffene Straße in Essen-Holsterhausen deutlich zu schmal, um zu vermeiden, auf dem Bürgersteig zu parken. Mölders erklärt, dass er in der Einbahnstraße gar keine andere Wahl hat, als so zu parken. Andernfalls würde er den Verkehr auf der Straße behindern.

Zwar hat die Stadt Essen eine Berechtigung für die Strafzettel, jedoch muss die Situation in der Bendemannstraße komplex beurteilt werden. Eine Pressesprecherin der Stadt, Silke Lenz, erklärt: „Die Rechte des Fußverkehrs stehen dem Wunsch nach Parkraum gegenüber. Dazu kommen die Notwendigkeiten für Entsorgungsfahrzeuge, aber auch Rettungsfahrzeugen – nämlich entsprechende Mindestdurchfahrtsbreiten.“

++ Hund in NRW wird Opfer von Ultimatum – „Wenn er nicht geht, dann gehe ich“ ++

Bendemannstraße gilt schon länger als ein Problem

Für Detlef Mölders eine schwierige Situation, mit nur zwei Möglichkeiten – entweder er parkt ordnungsmäßig, mit dem Risiko „die Sicherheit im Straßenverkehr“ zu gefährden oder er parkt „bewusst falsch“ und nimmt ein Knöllchen der Stadt Essen in Kauf.

Mehr Themen:

Die komplexe Lage an der Bendemannstraße ist jedoch schon lange nicht mehr unbekannt, denn diese gilt für die Essener Entsorgungsbetriebe (EBE) schon länger als ein Problem. Wer wissen will, wie die EBE die Straße beurteilen und was für Maßnahmen angestrebt werden, erfährt dies in dem Artikel der WAZ >>>