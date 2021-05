Essen: Polizisten kontrollieren 16-Jährigen – Situation eskaliert, als Beamten DAS bei ihm finden

Essen. Polizei-Einsatz am Hauptbahnhof Essen!

Am Sonntagnachmittag (9. Mai) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Essen einen polizeilich bekannten 16-Jährigen. Gegen 16.45 Uhr hatten die Polizisten den Jugendlichen wiedererkannt und ihn gefragt, ob er gefährliche Gegenstände mit sich führe.

Essen: Polizisten am Hauptbahnhof attackiert

Der 16-Jährige verneinte zunächst. Weil er sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv verhielt, tasteten sie ihn nach eben jenen gefährlichen Gegenständen ab und fanden in seinem Hosenbund ein Karambitmesser. Messer wie dieses fallen unter das Waffengesetz. Daher führte der 16-Jährige das Messer unerlaubt mit sich.

Kaum hatten die Beamten das Messer entdeckt, griff der 16-Jährige die Polizisten an. Ein Beamter fiel dabei zu Boden. Sofort schlug der Jugendliche auf den am Boden liegenden Polizisten ein.

Dieses Messer fanden die Beamten bei dem 16-Jährigen. Foto: Bundespolizei

Strafverfahren gegen jungen Essener

Mit gemeinsamen Kräften gelang es den Beamten den jungen Mann zu Boden zu bringen und zu fesseln. Anschließend wurde der 16-Jährige zur Wache gebracht, wo ihn sein Erziehungsberechtiger später abholte.

Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras am Hauptbahnhof Essen sollen als wichtiges Beweismaterial dienen. Außerdem stellen die Beamten wegen des mitgeführten Karambit-Messers eine Ordnungswidrigkeits-Anzeige nach dem Waffengesetz.

-------------------

Top-News aus Essen:

McDonald's in Essen: Diese Filiale ist plötzlich dicht! Kunden enttäuscht: „Wie blöd ist das denn?“

Grugapark Essen mit guten Nachrichten – Besucher können sich freuen

Essen: OB Kufen mit großer Ankündigung – „Möchte etwas entstehen lassen, was es so in Deutschland noch nicht gibt“

-------------------

Tragödie in Essen-Kray

In Essen-Kray spielte sich am Sonntag derweil eine schlimme Tragödie ab. Am Morgen wollte eine 31-jährige Essenerin zurück in ihre Wohnung zu ihrem 32-jährigen Lebensgefährten und ihren beiden Töchtern (4 und 5 Jahre alt).

+++ Essen: Familiendrama in Kray sorgt für Fassungslosigkeit – Vater soll Töchter erstochen haben +++

Weil sie die Wohnungstür nicht öffnen konnte und offenbar schon einen schlimmen Verdacht hegte, rief sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen und die Tür aufbrachen, fanden sie den Partner und die beiden Töchter leblos vor (hier alle Einzelheiten). (dhe)