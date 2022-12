Essen Hauptbahnhof: Polizei checkt Handy von 25-Jährigem – was sie darauf findet, ist absolut widerlich

Widerlicher Fund bei einem Mann (25) am Essen Hauptbahnhof! Bundespolizisten haben am Samstag (3. Dezember) gegen 4.50 Uhr einen 25-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz kontrolliert. Dabei hat sich herausgestellt, dass er bereits unter anderem wegen Besitzes von Kinderpornografie straffällig geworden ist.

Die Polizisten fragten ihn daraufhin, ob er ein Handy mit sich führe, was der Mann verneinte. Auch Ausweispapiere hätte er nicht bei sich. Doch bei der Durchsuchung seines Rucksacks hat sich herausgestellt: Der Mann hatte sehr wohl ein Smartphone!

Essen Hauptbahnhof: Polizisten entdecken Kinderpornos auf Handy von 25-Jährigem

Er ist immer nervöser geworden, hat geschwitzt und gezittert, so die Bundespolizei am Sonntag (4. Dezember). Gegenüber den Beamten gab er an, dass sich auf dem Smartphone kinderpornografische Inhalte befinden. Das Gerät hatte er benutzt, um über Internetplattformen Kontakt zu minderjährigen Mädchen aufzunehmen.

Der Tatverdächtige habe einer Durchsicht seines Smartphones erst zugestimmt, plötzlich aber Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt. Ein Alkoholtest hatte ergeben, dass der Mann 0,7 Promille intus hatte.

Das Smartphone wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt wegen Besitzes von kinderpornografischen Inhalten, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.