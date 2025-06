München/Theresienwiese: Polizei schießt auf Frau – sie soll mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben

Am Samstagabend (7. Juni) kam es zu einem Polizeieinsatz an der Theresienwiese in München.

Es heißt, dass die Beamten auf eine Frau schießen mussten, nachdem sie mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen habe.

Polizei München: Keine Gefahr für die Allgemeinheit

Nach Messerangriffen auf mehrere Menschen ist an der Theresienwiese in München eine Frau von der Polizei angeschossen worden. Nach dpa-Informationen erlag sie im Krankenhaus inzwischen ihren Verletzungen, was die Polizei zunächst nicht bestätigte. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

In einer Erstinformation hatte die Polizei München nur betont, dass keine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe. (mit dpa)

Weitere Informationen folgen in Kürze…